Правительство обновило разделение Украины на зоны коронавируса: 14 "красных"

На внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 20 августа утвердили решение о пересмотре уровней эпидемической опасности распространения COVID-19.

Источник: заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в комментарии, предоставленном УП

Прямая речь: "14 регионов превысили уровень заболеваемости новых случаев на 100 тысяч населения за последние две недели. Поэтому у нас есть 14 красных зон, 75 - оранжевых, 106 - желтых".

Детали: К красным зонам будут отнесены: город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области; город Самбор Львовской области; город Беляевка Одесской области; города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский район Ровенской области; город Черновцы, Заставненский и Кицманский район Черновицкой области.

"Оранжевый" уровень установлен:

Г. Владимир Волынском, Луцком, Любешивском, Маневичском районах Волынской области;

городах Ужгород, Чоп и в Межгорском, Перечинском, Тячевском, Ужгородском районах Закарпатской области;

городах Ивано-Франковск, Бурштын, Калуш и в Богородчанском, Кольском, Коломыйском, Надвирнянском районах Ивано-Франковской области;

в Киево-Святошинском районе Киевской области;

городах Львов, Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Раздел, Стрый, Трускавец, Червоноград и в Бродовском, Буском, Городокском, Дрогобычском, Жидачевском, Жовковском, Золочевском, Каменка-Бугском, Николаевском, Мостиском, Перемышлянском, Пустомытовском, Радеховском, Самборском , Сколевском, Сокальском, Старосамборском, Стрыйском, Турковском, Яворовском районах Львовской области;

г. Измаил и в Болградском, Николаевском Овидиопольском, Саратском районах Одесской области;

г. Вараш и в Гощанском, Дубенском, Заричневском, Здолбуновском, Острожском районах Ровенской области;

городах Тернополь, Бережаны, Чертков и в Бережанском, Тернопольском районах Тернопольской области;

г. Харьков и в Богодуховском, Первомайском районах Харьковской области;

г. Новоднестровск и в Выжницком, Глыбоцком, Герцеивском, Кельменецком, Новоселицком, Путильском, Сокирянском, Сторожинецком, Хотинском районах Черновицкой области.

"Желтый" уровень установлен в:

г. Киеве;

городах Луцк, Нововолынск и в Гороховском, Иваничевском, Киверцевском, Ратнивском, Старовыжевском районах Волынской области;

городах Житомир, Коростень, Новоград-Волынский и в Андрушевском, Бердичевском, Брусиловском, Емильчинском, Житомирском, Коростенском, Лугинском, Овручском, Попельнянском, Пулинском, Романовском, Черняховском, Чудновском районе Житомирской области;

городах Мукачево, Хуст и в Виноградовском, Иршавском, Мукачевском, Раховском, Свалявском районах Закарпатской области;

г. Яремче и в Верховинском, Галицком, Долинском, Рогатинском, Рожнятовском, Снятинском, Тлумацком районах Ивано-Франковской области;

городах Борисполь, Бровары, Буча, Переяслав, Фастов и в Бориспольском, Броварском, Васильковском, Макаровском, Фастовском районах Киевской области;

городах Одесса, Белгород-Днестровск, Черноморск, Подольск, Теплодар, Южный и в Ананьевском, Арцизском, Березовском, Беляевском, Ивановском, Лиманском, Подольском, Савранском районе Одесской области;

г. Ровно и в Березнивском, Володимирецком, Демидовском, Корецком, Млиновском, Рокитновском, Сарненском районах Ровенской области;

г. Сумы и в Кролевецком, Недрыгайловском, Ахтырском, Сумском, Тростянецком районах Сумской области;

в Бучацком, Гусятинском, Залищицком, Збаражском, Козивском, Лановецком, Подволочиском, Теребовлянском и Чертковском районах Тернопольской области;

в Валковском, Великобурлукском, Волчанском, Змиевском, Золочевском, Краснокутском, Купянском, Нововодолажском, Харьковском и Чугуевском районах Харьковской области;

городах Хмельницкий, Нетишин, Славута и в Белогорском, Волочиск, Красиловском, Летичевском, Новоушицком, Славутском, Старосинявском районах Хмельницкой области.

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Новое распределение на уровне начнет действовать с понедельника 24 августа.

В Минздраве отмечают, что такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

Что предшествовало: По данным аналитики СНБО, которую получила "Украинская правда", эпидемическая ситуация с COVID-19 ухудшается в 18 регионах Украины.

Справка: Для определения зон учитывают 4 показателя: загруженность коек в больницах, среднее количество тестирований в регионе, выявление новых случаев и динамика роста новых случаев инфицирования.

В зеленой зоне действуют правила, установленные по всей стране – ношение маски в общественных местах, социальная дистанция, использование антисептика; проведение массовых мероприятий с не более чем 1 лицом на 5 кв. м; заполненность кинотеатров и театров не более, чем на 50%; перевозки пассажиров в общественном транспорте только на сидячих местах.

В желтой зоне к предварительным ограничениям добавляется ограничение на посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди пожилого возраста.

Оранжевая зона – к упомянутым ограничениям добавляют прекращение деятельности учреждений размещения, кроме гостиниц, ограничение деятельности развлекательных заведений и заведений питания в ночное время, деятельности спортзалов, фитнес-залов, детских учреждений оздоровления и отдыха, а также ограничение для массовых мероприятий – 1 человек на 20 кв. м и не более 100 человек.

Красная зона – это запрет на работу общественного транспорта, посещение учебных заведений, закрытие ресторанов, ТРЦ и тому подобное.