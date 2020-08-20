Правительство обновило разделение Украины на зоны коронавируса: 14 "красных"
На внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 20 августа утвердили решение о пересмотре уровней эпидемической опасности распространения COVID-19.
Источник: заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в комментарии, предоставленном УП
Прямая речь: "14 регионов превысили уровень заболеваемости новых случаев на 100 тысяч населения за последние две недели. Поэтому у нас есть 14 красных зон, 75 - оранжевых, 106 - желтых".
Детали: К красным зонам будут отнесены: город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области; город Самбор Львовской области; город Беляевка Одесской области; города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский район Ровенской области; город Черновцы, Заставненский и Кицманский район Черновицкой области.
Новое распределение на уровне начнет действовать с понедельника 24 августа.
В Минздраве отмечают, что такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.
Что предшествовало: По данным аналитики СНБО, которую получила "Украинская правда", эпидемическая ситуация с COVID-19 ухудшается в 18 регионах Украины.