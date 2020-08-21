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Меркель и Макрон готовы помочь Навальному, врачи не позволили вывезти его за границу

Пятница, 21 августа 2020, 09:04

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон заявили, что готовы помочь с лечением вероятно отравленного российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом лидеры двух стран заявили в четверг после совместной встречи на юге Франции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Меркель заверила, что Германия готова предоставить Навальному всю медицинскую помощь, "в том числе и в немецких больницах".

Кроме того, Меркель призвала Москву к скорейшему проведению расследования возможного отравления Навального.

Французский лидер Эммануэль Макрон также заявил о готовности оказать помощь российскому оппозиционеру, который находится в коме. "Мы готовы предоставить Алексею Навальному и его родственникам любую помощь, в которой они могут нуждаться - в здоровье, убежище и защите", - сказал Макрон.

20 августа российский оппозиционный политик Алексей Навальный попал в реанимацию с отравлением - ему стало плохо в самолете на рейсе из Томска в Москву. Сейчас он находится в коме, его подключили к аппарату "искусственного дыхания".

По данным российских СМИ, врачи поставили ему предварительный диагноз - отравление неустановленным психодиcлептиком. В то же время в больнице не могут подтвердить, что у него отравление.

Штаб Навального попросил Кремль помочь с его перемещением за границу на лечение. В ночь на 21 августа в Омск из Германии вылетел самолет, чтобы забрать политика.

Утром 21 августа пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш сообщила в Twitter, что главный врач больницы скорой помощи № 1 Омска, в которой находится Навальный, отказался выдать разрешение на перевозку политика в немецкую клинику. Главный врач заявил, что Навальный нетранспортабельный, а его состояние нестабильное.

Темы: МеркельФранцияНавальный


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