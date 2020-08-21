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Меркель і Макрон готові допомогти Навальному, лікарі не дозволили вивезти його за кордон

П'ятниця, 21 серпня 2020, 09:04

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон заявили, що готові допомогти з лікуванням ймовірно отруєного російського опозиціонера Алексєя Навального. 

Про це лідери двох країн заявили у четвер після спільної зустрічі на півдні Франції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Меркель запевнила, що Німеччина готова надати Навальному всю медичну допомогу, "в тому числі і в німецьких лікарнях".

Крім того, Меркель закликала Москву до якнайшвидшого проведення розслідування щодо підозри можливого отруєння Навального.

Французький лідер Еммануель Макрон також заявив про готовність надати допомогу російському опозиціонеру, який перебуває в комі. "Ми готові надати Алексєю Навальному і його родичам будь-яку допомогу, якої вони можуть потребувати, щодо здоров'я, притулку і захисту", - сказав Макрон.

20 серпня російський опозиційний політик Алексєй Навальний потрапив до реанімації з отруєнням — йому стало зле в літаку на рейсі з Томська до Москви. Наразі він перебуває в комі, його підключили до апарату "штучного дихання".

За даними російських ЗМІ, лікарі поставили йому попередній діагноз – отруєння невстановленим психодиcлептиком. Водночас у лікарні не можуть підтвердити, що в нього отруєння.

Штаб Навального попросив Кремль посприяти його переміщенню за кордон на лікування. У ніч на 21 серпня в Омськ з Німеччини вилетів літак, щоб забрати політика.

Вранці 21 серпня прессекретарка Фонду боротьби з корупціє Кіра Ярмиш повідомила у Twitter, що головний лікар лікарні швидкої допомоги № 1 Омська, в якій знаходиться Навальний, відмовився видати дозвіл на перевезення політика в німецьку клініку.  Головний лікар заявив, що Навальний нетранспортабельний, а його стан нестабільний.

Теми: МеркельФранціяНавальний


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