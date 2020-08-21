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Лукашенко угрожает заменить бастующих шахтеров украинцами

Пятница, 21 августа 2020, 16:37

Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, заявил, что готов заменить работников, бастующих на "Беларуськалие" на шахтеров из Украины.

Источник: Белорусское держагентсво "Белта", которое цитирует Лукашенко

Детали: Общаясь с работниками агрокомбината "Дзержинский" Лукашенко сказал, что всегда найдутся люди, которыми можно заменить бастующих.

Прямая речь Лукашенко: "Что вы бастуете? Хорошо, бастуете - ладно. Я команду директору: не надо за ними бегать. У нас в Солигорске 2 тыс. человек хотят работать на "Беларуськалии". Они придут.

Не они придут - во всем мире безработица. Приедут из Украины шахтеры. Их море – безработных".

Справка: "Беларуськалий" - производственное объединение, флагман горной промышленности Беларуси, один из крупнейших мировых производителей минеральных калийных удобрений.

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Предыстория:

Предыстория: 

  • В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против фальсифицированных выборов президента.
  • В городах республики проходят митинги, на предприятиях продолжаются забастовки.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.
  • В пятницу Лукашенко подтвердил, что на государственном СМИ "Белтелерадиокомпания" начали работать журналисты из России.

Темы: Лукашенко


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