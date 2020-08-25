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Зеленский собрал раввинов по поводу празднования Рош га-Шана

Вторник, 25 августа 2020, 18:40

Президент Владимир Зеленский встретился с представителями иудейских религиозных организаций Украины и обсудил соблюдение противоэпидемических ограничений во время празднования Рош га-Шана в Умани.

Источник: Офис президента

Детали: Зеленский отметил, что Украина понимает, насколько важно для десятков тысяч хасидов празднование Рош ха-Шана - еврейского Нового года. В то же время в этом году пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в планы и привычки, ведь сейчас эпидемическая ситуация в Украине и Израиле вызывает большое беспокойство.

Он попросил представителей иудейских религиозных организаций Украины обратиться к еврейской общине с призывом избегать массового скопления людей на Рош ха-Шана этого года.

Зеленский напомнил, что существенные ограничения на массовые собрания были введены для украинцев в ​​апреле, когда христиане отмечают Пасху.

Раввины, которые приняли участие во встрече, отметили, что постараются донести информацию до верующих.

Прямая речь Зеленского: "В этом году из-за COVID-19 сложная ситуация, с которой борется сейчас весь мир. Все большие скопления людей дают прирост инфицирования в разы ... Массовое празднование Рош га-Шана приведет к колоссальному коллапсу. Это будет коллапс в Украине, потом это будет коллапс в других странах".

Предыстория:

  • 10 июля на межведомственном совещании в МИД было решено, что в этом году прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в Умань Черкасской области для празднования Рош га-Шана невозможно из-за пандемии коронавируса.
  • Участники совещания обратились в Кабмин с просьбой поручить госкомиссии по ТЭБ и ЧС рассмотреть вопрос "усиления ограничений на проведение массовых религиозных мероприятий (в т.ч. введение соответствующих ограничений на законодательном уровне на въезд иностранцев в Украину)".
  • Министерства иностранных дел Украины и Израиля выразили большое беспокойство из-за запланированного на сентябрь массового паломничества хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана.

Украинская правда
Темы: Зеленскийевреи


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