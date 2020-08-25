Зеленський зібрав равинів щодо святкування Рош га-Шана

Президент Володимир Зеленський зустрівся з представниками іудейських релігійних організацій України та обговорив дотримання протиепідемічних обмежень під час святкування Рош га-Шана в Умані.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Зеленський зазначив, що Україна розуміє, наскільки важливе для десятків тисяч хасидів святкування Рош га-Шана – єврейського Нового року. Водночас цьогоріч пандемія коронавірусу внесла суттєві корективи у плани та звички, адже нині епідемічна ситуація в Україні та Ізраїлі викликає велике занепокоєння.

Він попросив представників іудейських релігійних організацій України звернутися до єврейської громади із закликом уникати масового скупчення людей на Рош га-Шана цього року.

Зеленський нагадав, що суттєві обмеження на масові зібрання були запроваджені для українців у квітні, коли християни відзначають Великдень.

Рабини, які взяли участь у зустрічі, зазначили, що намагатимуться донести інформацію до вірян.

Пряма мова Зеленського: "У цьому році через COVID-19 складна ситуація, з якою бореться зараз весь світ. Всі великі скупчення людей дають приріст інфікування в рази… Масове святкування Рош га-Шана призведе до колосального колапсу. Це буде колапс в Україні, потім це буде колапс в інших країнах".

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