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Зеленський зібрав равинів щодо святкування Рош га-Шана

Вівторок, 25 серпня 2020, 18:40
Зеленський зібрав равинів щодо святкування Рош га-Шана

Президент Володимир Зеленський зустрівся з представниками іудейських релігійних організацій України та обговорив дотримання протиепідемічних обмежень під час святкування Рош га-Шана в Умані.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Зеленський зазначив, що Україна розуміє, наскільки важливе для десятків тисяч хасидів святкування Рош га-Шана – єврейського Нового року. Водночас цьогоріч пандемія коронавірусу внесла суттєві корективи у плани та звички, адже нині епідемічна ситуація в Україні та Ізраїлі викликає велике занепокоєння.

Він попросив представників іудейських релігійних організацій України звернутися до єврейської громади із закликом уникати масового скупчення людей на Рош га-Шана цього року.

Зеленський нагадав, що суттєві обмеження на масові зібрання були запроваджені для українців у квітні, коли християни відзначають Великдень.

Рабини, які взяли участь у зустрічі, зазначили, що намагатимуться донести інформацію до вірян. 

Пряма мова Зеленського: "У цьому році через COVID-19 складна ситуація, з якою бореться зараз весь світ. Всі великі скупчення людей дають приріст інфікування в рази… Масове святкування Рош га-Шана призведе до колосального колапсу. Це буде колапс в Україні, потім це буде колапс в інших країнах".

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Передісторія:

  • 10 липня на міжвідомчій нараді в МЗС було вирішено, що цього року прибуття десятків тисяч паломників-хасидів до Умані Черкаської області для святкування Рош га-Шана є неможливим через пандемію коронавірусу.
  • Учасники наради звернулися до Кабміну з проханням доручити держкомісії з ТЕБ і НС розглянути питання "посилення обмежень на проведення масових релігійних заходів (у т.ч. введення відповідних обмежень на законодавчому рівні на в'їзд іноземців в Україну)".
  • Міністерства закордонних справ України та Ізраїлю висловили велике занепокоєння через заплановане на вересень масове паломництво хасидів до Умані для святкування Рош га-Шана.

Українська правда

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Теми: Зеленськийєвреї
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