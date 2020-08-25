На Буковине фиксируют уменьшение количества заражений COVID-19
В течение 25 августа в Черновицкой области зафиксировали 170 случаев заболевания коронавирус.
Источник: глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook
Детали: 170 заражений зафиксировали в результате 564 тестов. За сутки выздоровели от болезни 44 человека.
Количество заражений 25 августа самая низкая за последние дни. От 20 по 24 августа в регионе фиксировали более 200 заражений в сутки.
Например, 12 августа в регионе был рекорд с начала пандемии - 130 заражений.
Справка: В начале пандемии Буковина была рекордсменом среди инфицированных, но со временем количество начало спадать.
В июле в регионе были рекорды выздоровлений, а количество больных колебалась в пределах нескольких десятков.
Напомним: Буковине угрожает "красная зона" из-за количества заражений.
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