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На Буковині фіксують зменшення кількості заражень COVID-19

Вівторок, 25 серпня 2020, 23:51

Протягом 25 серпня у Чернівецькій області зафіксували 170 випадків захворювання на коронавірус.

Джерело: глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Деталі: 170 заражень зафіксували внаслідок 564 тестів. За добу одужали від хвороби 44 людини.

Кількість заражень 25 серпня найнижча за останні дні. З 20 по 24 серпня у регіоні фіксували понад 200 заражень за добу.

Наприклад, 12 серпня в регіоні був рекорд від початку пандемії – 130 заражень.

Довідково: На початку пандемії Буковина була рекордсменом серед інфікованих, але з часом кількість почала спадати.

У липні в регіоні були рекорди одужань, а кількість хворих коливалася в межах декількох десятків.

Нагадаємо: Буковині загрожує "червона зона" через кількість заражень.

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