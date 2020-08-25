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На Буковині фіксують зменшення кількості заражень COVID-19

Вівторок, 25 серпня 2020, 23:51
На Буковині фіксують зменшення кількості заражень COVID-19

Протягом 25 серпня у Чернівецькій області зафіксували 170 випадків захворювання на коронавірус.

Джерело: глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Деталі: 170 заражень зафіксували внаслідок 564 тестів. За добу одужали від хвороби 44 людини.

Кількість заражень 25 серпня найнижча за останні дні. З 20 по 24 серпня у регіоні фіксували понад 200 заражень за добу.

Наприклад, 12 серпня в регіоні був рекорд від початку пандемії – 130 заражень.

Довідково: На початку пандемії Буковина була рекордсменом серед інфікованих, але з часом кількість почала спадати.

У липні в регіоні були рекорди одужань, а кількість хворих коливалася в межах декількох десятків.

Нагадаємо: Буковині загрожує "червона зона" через кількість заражень.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

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Українська правда
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