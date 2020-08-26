Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Зеленский и Помпео обсудили установление режима тишины на Донбассе

Среда, 26 августа 2020, 19:33

Госсекретарь США Майк Помпео приветствовал установление режима тишины на Донбассе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в Twitter написал президент Владимир Зеленский по результатам разговора с госсекретарем.

"Поговорил с госсекретарем США Майком Помпео. Госсекретарь приветствовал установление режима тишины на Донбассе. 31 день боевых потерь среди военных нет. Это стало возможным и благодаря нашей работе, и благодаря поддержке США и Европы. Спасибо за поддержку территориальной целостности и двухпартийную поддержку" - написал Зеленский.

Напомним, с полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились в ТКГ. Запретили не только стрелять, но и проводить разведывательные действия и использовать летательные аппараты.



powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоНобелевский лауреат считает, что Беларуси понадобится помощь Путина

Кабмин назначил нового руководителя "Укрзализныци"

Кабмин снова закрывает границы для иностранцев

обновленоКабмин продолжил карантин еще на 2 месяца и усилил ограничения

фотоТанкер "Делфи" наконец подняли: из лежачего положения в стоячее

Кличко ведет на выборы свою сурдопереводчицу и Шовковского

Все новости...
Последние новости
19:33
Зеленский и Помпео обсудили установление режима тишины на Донбассе
19:12
фотоВ Кривом Роге задержали футбольный матч. Ждали, пока Зеленский ударит мяч
18:57
Сейчас идет первая мировая биологическая война – секретарь СНБО
18:44
Верховный Суд просит выделить из COVID-фонда 1 млн грн
18:31
Запрет на въезд иностранцев в Украину не будет касаться белорусов – нардеп
18:14
Исполняется месяц, как молчит тяжелая артиллерия на Донбассе - штаб ООС
18:11
Россия готовит к регистрации уже вторую вакцину от COVID-19
17:59
Минэкономики спрогнозировало курс гривни, инфляцию и рост цен на "комуналку"
17:46
COVID-19 обнаружили у заместителя мэра Одессы
17:44
Гривня немного просела на закрытии межбанка
Все новости...