Зеленский и Помпео обсудили установление режима тишины на Донбассе

Госсекретарь США Майк Помпео приветствовал установление режима тишины на Донбассе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в Twitter написал президент Владимир Зеленский по результатам разговора с госсекретарем.

"Поговорил с госсекретарем США Майком Помпео. Госсекретарь приветствовал установление режима тишины на Донбассе. 31 день боевых потерь среди военных нет. Это стало возможным и благодаря нашей работе, и благодаря поддержке США и Европы. Спасибо за поддержку территориальной целостности и двухпартийную поддержку" - написал Зеленский.

Поговорив із @SecPompeo. Держсекретар привітав встановлення режиму тиші на Донбасі. 31 день бойових втрат серед військових немає. Це стало можливим і завдяки нашій роботі, і завдяки підтримці #США та #Європи. Дякую за підтримку територіальної цілісності та двопартійну підтримку. pic.twitter.com/VJz1vMhxyH — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 26, 2020

Напомним, с полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились в ТКГ. Запретили не только стрелять, но и проводить разведывательные действия и использовать летательные аппараты.