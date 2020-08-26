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Зеленський і Помпео обговорили встановлення режиму тиші на Донбасі

Середа, 26 серпня 2020, 19:33

Держсекретар США Майк Помпео привітав встановлення режиму тиші на Донбасі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Twitter написав президент Володимир Зеленський за результатами розмови з держсекретарем.

"Поговорив із держсекретарем США Майком Помпео. Держсекретар привітав встановлення режиму тиші на Донбасі. 31 день бойових втрат серед військових немає. Це стало можливим і завдяки нашій роботі, і завдяки підтримці США та Європи. Дякую за підтримку територіальної цілісності та двопартійну підтримку" - написав Зеленський.

Нагадаємо: З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились у ТКГ. Заборонили не лише стріляти, а й проводити розвідувальні дії та використовувати літальні апарати. Про всі заборони детально повідомили в Міноборони України.

"Українська правда" у Threads

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