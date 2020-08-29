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Крым переходит в режим экономии воды – сначала Симферополь и Бахчисарай

Суббота, 29 августа 2020, 19:24

С 24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов стартовал первый этап ограничения подачи воды крымчанам, а в рамках экономии этого ценного для полуострова ресурса оккупационные власти взялись искать способы минимизировать потери воды.

Источник: Крим.Реалії

Детали: Так называемому "министерству жилищно-коммунального хозяйства Крыма" из резервного фонда выделили 200 млн рублей (около 2,7 млн долларов) на сокращение потерь воды в распределительной сети.

Указанные бюджетные ассигнования оккупанты планируют потратить на "непредвиденные расходы для проведения мероприятий, направленных на сокращение потерь воды в распределительной сети до 20 тысяч кубометров в сутки".

Отмечается, что оккупационное ведомство до 25 декабря должно отчитаться об использовании указанных средств.

Предыстория: Глава подконтрольного Кремлю "правительства" Крыма Юрий Гоцанюк еще в марте жаловался на существенные потери питьевой воды якобы из-за изношенности водопроводных сетей.

26 августа глава предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов сказал, что засуха на полуострове "превзошла все ожидания". По его словам, власти были уверены, что воды в водохранилищах хватит до осени.

В Севастополе стремительно мелеет Чернореченское водохранилище, поэтому оккупационная власть вынуждена организовывать поиск подземных источников воды.

В оккупированном Крыму вслед за верхней частью высохла срединная часть Белогорского водохранилища, а соседнее Тайганское водохранилище может пересохнуть уже осенью.

До оккупации Крыма Россией около 85% потребностей местных жителей в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После вероломной аннексии Украина его перекрыла.

Темы: Крымоккупациявода


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