Полиция опубликовала фото "киевского террориста" и назвала фамилию
Террористом, захватившим помещения столичного банка и угрожающим взрывчаткой, оказался гражданин Узбекистана Сухроб Каримов.
Источник: Facebook-страница заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко
Прямая речь: "По предварительной информации лицом угрожающего террористическим актом является гражданин Узбекистана - Каримов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 г.р.
Судя по его социальными сетями - это психически неуравновешенный человек.
Мы пока не знаем, насколько серьезны его намерения, и действительно настоящая ли у него взрывчатка".
Детали: По словам Геращенко, сейчас правоохранители выбрали стратегию переговоров с террористом.
На месте создали оперативный штаб СБУ и полиции. Введен в действие план спецоперации "Бумеранг".
Что было раньше: 3 августа в Киеве неизвестный мужчина захватил помещение банка и угрожает взрывчаткой.