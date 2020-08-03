Полиция опубликовала фото "киевского террориста" и назвала фамилию

Террористом, захватившим помещения столичного банка и угрожающим взрывчаткой, оказался гражданин Узбекистана Сухроб Каримов.

Источник: Facebook-страница заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко

Прямая речь: "По предварительной информации лицом угрожающего террористическим актом является гражданин Узбекистана - Каримов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 г.р.

Судя по его социальными сетями - это психически неуравновешенный человек.

Мы пока не знаем, насколько серьезны его намерения, и действительно настоящая ли у него взрывчатка".

Детали: По словам Геращенко, сейчас правоохранители выбрали стратегию переговоров с террористом.

На месте создали оперативный штаб СБУ и полиции. Введен в действие план спецоперации "Бумеранг".

фото: Ельдар Сарахман, УП

фото: Ельдар Сарахман, УП

фото: Ельдар Сарахман, УП

фото: Ельдар Сарахман, УП

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Что было раньше: 3 августа в Киеве неизвестный мужчина захватил помещение банка и угрожает взрывчаткой.