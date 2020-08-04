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Трамп: TikTok запретят в США до 15 сентября

Вторник, 4 августа 2020, 01:20
Трамп: TikTok запретят в США до 15 сентября

Работа китайской соцсети TikTok в США будет прекращена, если до 15 сентября она не будет продано американской компании.

Источник: Президент США Дональд Трамп, сообщает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мы установили дату - примерно 15 сентября, (приложение TikTok - ред) тогда прекратит работу в США. Но если Microsoft или кто-нибудь еще его купит, то это было бы интересно".

Детали: Трамп добавил, что часть средств от продажи приложения должна пойти в бюджет США.

Что предшествовало: 

  • Вечером 31 июля издание New York Times сообщило, что американский технологический гигант Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok.
  • В это же день президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность запрета китайской соцсети TikTok. Отмечается, что китайская компания представляет угрозу национальной безопасности США. Представители владельца приложения настаивают, что не предают данные пользователей официальному Пекину.
  • 1 августа СМИ сообщили, что компания Microsoft приостановила переговоры о покупке социальной сети TikTok.

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Темы: ТрампСШАКитайцензура
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