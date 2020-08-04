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В МОЗ готовятся ко второй волне COVID-19: в Европе уже начинается

Вторник, 4 августа 2020, 10:19
В МОЗ готовятся ко второй волне COVID-19: в Европе уже начинается
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В Министерстве здравоохранения готовятся ко второй волне распространения коронавирусной болезни COVID-19 в Украине, которая наиболее вероятна с октября.

Источник: заместитель министр здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге 4 августа

Прямая речь: "Мы видим, что тенденции распространения коронавирусной болезни в мире не позитивны, и сегодня в Европе начинается вторая волна. Начинается рост случаев коронавирусной болезни в Германии, Швейцарии, значительно возрастает количество случаев в Испании.

Поэтому мы должны быть готовы к увеличению количества случаев. И мы прогнозируем, что в Украине может быть увеличение количества случаев коронавирусной болезни именно во время эпидсезона гриппа и ОРВИ, с октября по апрель.

Поэтому министром здравоохранения подготовлено поручение областным государственным администрациям (с тем, чтобы): подготовить коечный фонд к возможному увеличению гриппа и коронавирусной болезни, сочетанию этих инфекций. Мы должны быть готовы.

Мы должны подвести кислород к кроватям в отведенном постельном фонде, мы должны обеспечить вирусными препаратами, средствами индивидуальной защиты. Мы должны подготовиться, пока у нас есть время

Сейчас система здравоохранения с больницами первой волны и второй волны справляется с нагрузкой, но мы прогнозируем увеличение количества случаев COVID – поэтому призываем соблюдать противоэпидемические меры, вакцинироваться от инфекционных болезней и выполнять все ограничения, касающиеся той или иной зоны на территории нашего государства".

Детали: Главный санитарный врач призвал украинцев вакцинироваться от гриппа, чтобы избежать коинфекций и одновременного переноса гриппа и коронавирусной болезни, а также чтобы облегчить работу медикам.

ВОЗ уже определила штаммы гриппа на грядущий сезон, отметил Ляшко.

Вакцину от коронавируса надеются получить уже в 2021 году.

Напомним: По данным МОЗ, 1 августа Украина по количеству зарегистрированных случаев коронавирусной болезни занимала 34-е место в мире и 8-е место в Европе, по смертности от COVID-19 – 38-е место в мире и 15-е в Европе, по количеству больных на 1 млн населения – 86-е место в мире и 37-е в Европе.

Сейчас динамика распространения коронавируса в Украине отражает "желтый" сценарий – и в Минздраве ориентируются на такой прогноз последствий эпидемии: порядка 400 тысяч случаев инфицирования и порядка 4 тысяч летальных случаев.

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Алена Рощенко, УП
Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
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