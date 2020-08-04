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Проводникам поездов разрешат пользоваться газовыми баллончиками

Вторник, 4 августа 2020, 13:19
Фото uz.gov.ua

Работникам Укрзализныци разрешат пользоваться газовыми баллончиками для защиты.

Источник: министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире Общественного радио

Прямая речь: "Что касается спецсредств, я инициировал этот вопрос. Я считаю, что необходимо там иметь хотя бы газовые баллончики".

Детали: Криклий добавил, что также рассматривали и достаточно активно обсуждали возможность использования электрошокеров. Но, по его словам, такие спецсредства разрешены только для полицейских.

А что касается работников Укрзализныци – то использовать газовый баллончик лучше, чем не использовать ничего вообще.

Предыстория: 

Темы: МининфраструктурыУкрзализныця


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