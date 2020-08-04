СМИ: Самолет Путина прибыл в Крым, куда раньше приехал Медведчук
В оккупированный Крым, куда несколько дней назад приехал нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук, прибыл самолет из авиапарка президента России Владимира Путина.
Источник: "Наші гроші", данные сервиса FlightRadar
Детали: Самолет ИЛ 96-300 с бортовым номером RA-96012 вылетел из Москвы и приземлился в аэропорту Симферополя до полудня.
По информации российских журналистов, этот самолет принадлежит к авиапарку Путина.
До 2003 года он был основным президентским самолетом, сейчас используется в качестве резервного.
В то же время, на сайте Кремля 4 августа сообщается лишь, что президент Путин провел встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. В разделе "поездки" на сайте президента РФ последнее сообщение – о визитах в оккупированный Крым 18-19 марта и 20 июля.
2 августа Медведчук с женой приехал в Крым. 7 августа у Виктора Медведчука – день рождения.
На территорию оккупированного полуострова семья заехала на авто, через пункт пропуска "Каланчак". В машине, кроме политика и его жены, по данным СМИ, были только водитель и два охранника.
По словам пресс-секретаря Медведчука – политик "находится в отпуске как народный депутат и отдыхает с семьей в Крыму". Данных о том, что Медведчук выехал из Крыма, еще нет.
У Медведчука есть большая резиденция в Крыму, вблизи Симеиза.
В 2012 году Путин приезжал в гости к Медведчуку, который является его кумом. Тогда были опубликованы совместные фото президента России с Медведчуком и его женой, Оксаной Марченко, на террасе этого особняка.