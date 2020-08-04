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СМИ: Самолет Путина прибыл в Крым, куда раньше приехал Медведчук

Вторник, 4 августа 2020, 14:18
СМИ: Самолет Путина прибыл в Крым, куда раньше приехал Медведчук

В оккупированный Крым, куда несколько дней назад приехал нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук, прибыл самолет из авиапарка президента России Владимира Путина.

Источник: "Наші гроші", данные сервиса FlightRadar

Детали: Самолет ИЛ 96-300 с бортовым номером RA-96012 вылетел из Москвы и приземлился в аэропорту Симферополя до полудня.

По информации российских журналистов, этот самолет принадлежит к авиапарку Путина.

До 2003 года он был основным президентским самолетом, сейчас используется в качестве резервного.

 
 

В то же время, на сайте Кремля 4 августа сообщается лишь, что президент Путин провел встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. В разделе "поездки" на сайте президента РФ последнее сообщение – о визитах в оккупированный Крым 18-19 марта и 20 июля.

2 августа Медведчук с женой приехал в Крым. 7 августа у Виктора Медведчука – день рождения.

На территорию оккупированного полуострова семья заехала на авто, через пункт пропуска "Каланчак". В машине, кроме политика и его жены, по данным СМИ, были только водитель и два охранника.

По словам пресс-секретаря Медведчука – политик "находится в отпуске как народный депутат и отдыхает с семьей в Крыму". Данных о том, что Медведчук выехал из Крыма, еще нет.

У Медведчука есть большая резиденция в Крыму, вблизи Симеиза.

В 2012 году Путин приезжал в гости к Медведчуку, который является его кумом. Тогда были опубликованы совместные фото президента России с Медведчуком и его женой, Оксаной Марченко, на террасе этого особняка.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинМедведчукКрым
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