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В Карпатах за сезон не взошло ни одной лавины: это аномально

Вторник, 4 августа 2020, 16:12
В Карпатах за сезон не взошло ни одной лавины: это аномально

Снеголавинный сезон 2019-2020 года в украинских Карпатах был аномальным по разным показателям, за весь сезон там не взошло ни одной лавины.

Источник: Facebook-страница снеголавинной ситуации в украинских Карпатах

Дословно: "В Карпатах снеголавинный сезон 2019-2020 года был аномальным за весь период наблюдений по всем параметрам: как по высоте снежного покрова, так и за температурным режимом, осадками и другими параметрами.

В течение снеголавинного сезона не зафиксировано восхождения ни одной лавины".

Детали: Метеорологи опубликовали отчет о снеголавинном обеспеченим сезона 2019-2020 года.

Согласно отчету, зимний сезон в украинском горах был теплым, малоснежным и кратковременным.

Причиной отсутствия лавин, кроме малоснежной зимы, называют зарастание склонов гор кустарниковыми растениями, отсутствие значительных метелей и оттепелей.

Кроме того, за весь сезон синоптики ни разу не объявляли IV и V уровня снеголавинной опасности.

 
 

Отчет составили специалисты Украинского гидрометцентра, Черновицкого ЦГМ, Закарпатского областного центра по гидрометеорологии, Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, Львовского РЦГМ.

Украинская правда
Темы: КарпатыпогодаУкраина
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