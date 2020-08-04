Взрыв в Бейруте: известно о 50 погибших и 2750 раненых
В результате взрыва в порту ливанской столицы Бейрута погибли около 50 человек, а еще 2750 получили ранения.
Источник: CNN
Детали: В результате взрыва в Бейруте погибли до 50 человек, а минимум 2750 получили ранения, заявил министр здравоохранения Ливана журналистам.
Издание сообщает, что взрыв повредил резиденцию президента.
Во время взрыва в своем кабинете погиб лидер политической партии "Катаеб" Назар Наджариан. Он умер от травмы, несовместимой с жизнью.
В стране объявили траур 5 августа.
Предыстория: Большой взрыв произошел в ливанской столице Бейрут, ранив людей и разбив окна в зданиях по всему городу. Дома на расстоянии до 10 километров были повреждены, а число пострадавших перевалило за сотню.
Два украинских корабля MERO STAR и RAOUF H были недалеко от места взрыва в порту столицы Ливана.