В результате взрыва в порту ливанской столицы Бейрута погибли более 30 человек, а еще 3000 получили ранения.

Источник: Reuters, CNN

Детали: В результате взрыва в Бейруте погибли более 30 человек, а более 3000 получили ранения, заявил министр здравоохранения Ливана в телевизионном обращении.

CNN сообщает, что взрыв повредил резиденцию президента.

Во время взрыва в своем кабинете погиб лидер политической партии "Катаеб" Назар Наджариан. Он умер от травмы, несовместимой с жизнью.

В стране объявили траур 5 августа.

Предыстория: Большой взрыв произошел в ливанской столице Бейрут, ранив людей и разбив окна в зданиях по всему городу. Дома на расстоянии до 10 километров были повреждены, а число пострадавших перевалило за сотню.

Два украинских корабля MERO STAR и RAOUF H были недалеко от места взрыва в порту столицы Ливана.