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Взрыв в Бейруте: известно о 50 погибших и 2750 раненых

Вторник, 4 августа 2020, 22:18
Взрыв в Бейруте: известно о 50 погибших и 2750 раненых
ФОТО: TWITTER.COM/MUHAMMADSMIRY

В результате взрыва в порту ливанской столицы Бейрута погибли около 50 человек, а еще 2750 получили ранения.

Источник: CNN

Детали: В результате взрыва в Бейруте погибли до 50 человек, а минимум 2750 получили ранения, заявил министр здравоохранения Ливана журналистам.

Издание сообщает, что взрыв повредил резиденцию президента.

Во время взрыва в своем кабинете погиб лидер политической партии "Катаеб" Назар Наджариан. Он умер от травмы, несовместимой с жизнью.

В стране объявили траур 5 августа.

Предыстория: Большой взрыв произошел в ливанской столице Бейрут, ранив людей и разбив окна в зданиях по всему городу. Дома на расстоянии до 10 километров были повреждены, а число пострадавших перевалило за сотню.

Два украинских корабля MERO STAR и RAOUF H были недалеко от места взрыва в порту столицы Ливана.

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