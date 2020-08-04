Взрыв в Бейруте: известно о 30 погибших и 3000 раненых
В результате взрыва в порту ливанской столицы Бейрута погибли более 30 человек, а еще 3000 получили ранения.
Детали: В результате взрыва в Бейруте погибли более 30 человек, а более 3000 получили ранения, заявил министр здравоохранения Ливана в телевизионном обращении.
CNN сообщает, что взрыв повредил резиденцию президента.
Во время взрыва в своем кабинете погиб лидер политической партии "Катаеб" Назар Наджариан. Он умер от травмы, несовместимой с жизнью.
В стране объявили траур 5 августа.
Предыстория: Большой взрыв произошел в ливанской столице Бейрут, ранив людей и разбив окна в зданиях по всему городу. Дома на расстоянии до 10 километров были повреждены, а число пострадавших перевалило за сотню.
Два украинских корабля MERO STAR и RAOUF H были недалеко от места взрыва в порту столицы Ливана.