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В ливанском правительстве назвали вероятную причину взрыва в Бейруте

Среда, 5 августа 2020, 00:27

Министр внутренних дел Ливана Мохамед Фехми заявил, что причиной мощного взрыва в столице страны Бейрут может быть склад с огромным количеством нитарта аммония.

Источник: The Guardian со ссылкой на заявление Фехми, которое тот сделал на местном телевидении

Детали: Как известно, нитрат аммония используют для изготовления взрывчатых веществ.

По словам министра, он хранился в эпицентре взрыва с 2014 года.

На видео взрыва, которое опубликовал Bellingcat, видно, что взрыву предшествовала канонада мелких хлопков, похожих на взрывы множества петард сразу.

Предыстория: Во вторник вечером в порту ливанской столицы Бейрут произошел большой взрыв, в результате которого погибло до 50 человек, еще около 2750 ранены. Взрывная волна была настолько мощной, что выбила окна в домах по всему городу.

Украинская правда
Темы: Ливанвзрыв


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