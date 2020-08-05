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В Киеве скачок заболеваемости COVID-19, один человек умер

Среда, 5 августа 2020, 10:14
В Киеве скачок заболеваемости COVID-19, один человек умер
Фото tsn.ua

За минувшие сутки в столице зафиксировали 150 новых случаев инфицирования COVID-19, один человек умер.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Еще у 150 жителей столицы обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. 1 человек умер". 

 

Детали: Среди новых больных 81 женщина в возрасте от 18 до 95 лет, 61 мужчина в возрасте от 20 до 79 лет, 5 девочек от 5 до 17 лет и 3 мальчика от 4 до 15 лет. Также больны 6 медиков.

25 человек госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (29), Дарницком (27) и Соломенском (23) районах.

Всего на сегодня в столице уже 8812 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 139 киевлян, преодолели болезнь 3088 жителей (из них 44 за минувшие сутки).

Что было раньше: За сутки 2 августа в столице зарегистрировали 102 новых случая коронавируса, за 3 августа COVID-19 подтвердили у 108 человек.

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Предыстория:

  • За 29 июля в столице коронавирус обнаружили у 199 жителей Киева – это было наибольшее количество за все период пандемии.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирусжертвы
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