Украина вышла из еще одного соглашения СНГ

Кабмин одобрил выход Украины из Соглашения о сотрудничестве пограничных войск государств – участников Содружества Независимых Государств по вопросам научно-исследовательской деятельности.

Источник: нардеп от "Слуги народа", представитель правительства в ВР Василий Мокан в Facebook

Прямая речь: "Очередное решение о выходе Украины из структур СНГ. Сегодня (5 августа – ред.) правительство приняло проект постановления "О выходе из Соглашения о сотрудничестве пограничных войск государств – участников Содружества Независимых Государств по вопросам научно-исследовательской деятельности"".

Детали: Мокан отметил, что выход из указанного соглашения целесообразен из-за вооруженной агрессии России, которая является стороной Соглашения.

Соглашение заключили 12 апреля 1996 года в Москве с целью сотрудничества пограничных войск в научно-исследовательской деятельности.

Но, по словам нардепа, Украина не присоединилась к ряду учредительных документов в сфере приграничного сотрудничества в СНГ и участвовала в работе Совета командующих Пограничными войсками исключительно в качестве наблюдателя, а потому не имела отношения к вопросам разработки, принятия и реализации решений, которые принимались этим Советом.

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