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Украина вышла из еще одного соглашения СНГ

Среда, 5 августа 2020, 14:52
Фото c Facebook Мокана

Кабмин одобрил выход Украины из Соглашения о сотрудничестве пограничных войск государств – участников Содружества Независимых Государств по вопросам научно-исследовательской деятельности.

Источник: нардеп от "Слуги народа", представитель правительства в ВР Василий Мокан в Facebook

Прямая речь: "Очередное решение о выходе Украины из структур СНГ. Сегодня (5 августа – ред.) правительство приняло проект постановления "О выходе из Соглашения о сотрудничестве пограничных войск государств – участников Содружества Независимых Государств по вопросам научно-исследовательской деятельности"".

Детали: Мокан отметил, что выход из указанного соглашения целесообразен из-за вооруженной агрессии России, которая является стороной Соглашения.

Соглашение заключили 12 апреля 1996 года в Москве с целью сотрудничества пограничных войск в научно-исследовательской деятельности.

Но, по словам нардепа, Украина не присоединилась к ряду учредительных документов в сфере приграничного сотрудничества в СНГ и участвовала в работе Совета командующих Пограничными войсками исключительно в качестве наблюдателя, а потому не имела отношения к вопросам разработки, принятия и реализации решений, которые принимались этим Советом.

Предыстория: 

  • Украина с 2014 года взяла курс на выход из СНГ и тогда же перестала платить взносы.
  • 6 декабря Верховная Рада приняла проект закона о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией с 1 апреля 2019 года. 10 декабря его подписал президент Петр Порошенко.
  • Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в мае 1997 года и вступил в силу 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на последующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон. Формально он действовал до 1 апреля 2019 года.
  • 23 января сообщалось, что Украина вышла из трех соглашений СНГ, а 30 января из соглашения с СНГ, которое противоречит принципам рыночной экономики.
  • В июле президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ.

Украинская правда
Темы: УкраинаСНГ


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