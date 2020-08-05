"Ультрас Динамо" выступили с заявлением, в котором требуют отставки тренера Мирчи Луческу, а также смены собственника или управленцев футбольного клуба.

Источник: Заявление "Ультрас Динамо" на странице Facebook

Детали: "Ультрас" заявили, что их безосновательно обвиняют в проплачености, в то время как они полгода ожидают от Игоря Суркиса доказательств. Зато, по их мнению, не требует никаких доказательств факт организации Суркисами проплаченных акций под НБУ.

"Ультрас" ожидают, что в дальнейшем у них могут быть "проблемы с попаданием на стадион, травля со стороны правоохранительных органов", а также "порча имущества или нападения под подъездами".

Дословно: "Звонки с СБУ с предложениями решить вопрос мы уже получаем. Но мы четко уверены в своих убеждениях и не собираемся отступать ни на шаг...

Мы ни в коем случае не хотим плохого для Динамо. Болеем за него много лет, поддерживаем всегда и везде! За этот клуб болели наши родители и дедушки. Однако братья Суркисы за последние годы довели Динамо до плачевного состояния, ни одно звено в клубе не работает должным образом.

Поэтому наши требования просты и понятны - или они находят для Динамо нового, настроенного на реальные изменения владельца, или же нанимают команду профессиональных менеджеров, которые уберут из клуба откаты, кумовство, бездарей и лентяев. А сами отходят от управления клубом. Но сначала Луческу должен уйти".

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