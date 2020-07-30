Суркис официально представил Луческу и рассказал, как разберется с ультрас

Владелец столичного футбольного клуба "Динамо" Игорь Суркис официально представил нового главного тренера команды Мирчу Луческу.

Источник: онлайн-презентация ФК "Динамо"

Прямая речь Суркиса: "Я надеюсь на мудрость наших болельщиков. У нас же есть не только болельщики-ультрас, которые протестуют. Когда они пришли на стадион, я с ними встретился, я им пытался объяснить свою позицию. Услышали они ее - хорошо, не услышали - ну что ж, мы идем своим путем.

У нас есть сотни тысяч болельщиков. Я не хочу говорить, что нам не нужны активные болельщики, но нам нужны болельщики, которые понимают футбол, а не которые просто выходят, потому что им надо развлечься.

Я не могу согласиться с тем, что Мирча не может быть принят в нашу семью, в команду киевского "Динамо". Я, прежде всего, его рассматриваю по профессиональным качествам, все остальное меня не интересует.

Я за цивилизованный разговор. Пожалуйста, болельщики готовые встретиться со мной еще раз, с командой. Я хочу поддержки, но вести себя надо цивилизованно, в рамках закона... В противном случае у нас есть достаточно рычагов, чтобы прекратить этот произвол, который сейчас происходит".

Детали: Суркис также отметил, что о мудрости Луческу говорит то, что он, придя на должность, "сразу захотел пообщаться" с предварительным тренером Алексеем Михайличенко для заимствования опыта.

Владелец "Динамо" объяснил, что сейчас Михайличенко отдыхает, но позже вернется на должность спортивного директора команды.

По его словам, Луческу "никогда не сказал ни одного плохого слова в адрес болельщиков "Динамо".

Напомним: