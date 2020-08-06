Специалисты рассчитали силу взрыва в Бейруте
По предварительным расчетам, сила взрыва в порту Бейрута была эквивалентна детонации 1500 тонн тротила.
Источник: BBC
Детали: Команда специалистов по Шеффилдского университета (Великобритания) проанализировала видеозаписи взрыва и рассчитала, что сила детонации, вероятно, эквивалентна 1000 - 1500 тонн тротила. Исследователи отметили, что это примерный эквивалент 10% взрывной мощности атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в августе 1945 года.
Профессор Энди Тиас, который руководил расчетами, отметил: "Это, безусловно, один из самых мощных неядерных взрывов в истории".
В службе безопасности Ливана считают, что "взрыв произошел при сварке дверей". Искра сначала подожгла фейерверки, которые хранились на складе, что, в свою очередь, стало причиной взрыва 2750 тонн аммиачной селитры.
Two-minute compilation video providing different angles#BeirutExplosion pic.twitter.com/id086sN6YZ— Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) August 4, 2020
Напомним:
- Во вторник вечером в порту ливанской столицы Бейрута произошел большой взрыв. Взрывная волна была настолько мощной, что выбила окна в домах по всему городу и опрокинула автомобили.
- По последней информации от Минздрава страны, в результате взрыва по меньшей мере 120 человек погибли и около 5 тысяч получили ранения.
- Министр внутренних дел Ливана Мохамед Фехми заявил, что причиной взрыва может быть склад с огромным количеством нитрата аммония, который хранился там с 2014 года.