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Специалисты рассчитали силу взрыва в Бейруте

Четверг, 6 августа 2020, 01:53
Специалисты рассчитали силу взрыва в Бейруте

По предварительным расчетам, сила взрыва в порту Бейрута была эквивалентна детонации 1500 тонн тротила.

Источник: BBC

Детали: Команда специалистов по Шеффилдского университета (Великобритания) проанализировала видеозаписи взрыва и рассчитала, что сила детонации, вероятно, эквивалентна 1000 - 1500 тонн тротила. Исследователи отметили, что это примерный эквивалент 10% взрывной мощности атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в августе 1945 года.

Профессор Энди Тиас, который руководил расчетами, отметил: "Это, безусловно, один из самых мощных неядерных взрывов в истории".

В службе безопасности Ливана считают, что "взрыв произошел при сварке дверей". Искра сначала подожгла фейерверки, которые хранились на складе, что, в свою очередь, стало причиной взрыва 2750 тонн аммиачной селитры.

 
 

Напомним:

  • Во вторник вечером в порту ливанской столицы Бейрута произошел большой взрыв. Взрывная волна была настолько мощной, что выбила окна в домах по всему городу и опрокинула автомобили.
  • По последней информации от Минздрава страны, в результате взрыва по меньшей мере 120 человек погибли и около 5 тысяч получили ранения.
  • Министр внутренних дел Ливана Мохамед Фехми заявил, что причиной взрыва может быть склад с огромным количеством нитрата аммония, который хранился там с 2014 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: взрывкатастрофы
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