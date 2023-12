В Бейруте взорвалась селитра из судна, принадлежащего россиянину

2750 тонн нитрата аммония, которые взорвались в ливанском Бейруте, хранились там 6 лет. Опасный груз прибыл в столицу Ливана на корабле Rhosus, который принадлежит российскому предпринимателю Игорю Гречушкину.

Источник: ливанское издание LBCI, российская Meduza, "Думская"

Дословно LBCI: "Высший совет обороны Ливана объявил на своем заседании, что 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые взорвались в порту Бейрута, были конфискованы в 2014 году с судна под названием Rhosus".

Детали: Rhosus принадлежит предпринимателю Игорю Гречушкину из Хабаровска. Сейчас россиянин живет на Кипре.

В 2013 году судно, которое ходило под флагом Молдовы, должно было доставить опасный груз из Батуми в Мозамбик, но из-за технических неполадок зашло в порт Бейрута.

Тогда ливанские власти запретили судну выходить в море. По словам капитана, судно в Бейруте арестовали за неуплату портовых сборов.

Большую часть экипажа Rhosus отпустили, но на борту оставили четверо моряков, которые смогли уехать из Бейрута только через год, ведь Гречушкин фактически покинул судно, груз и моряков на произвол судьбы. После задержания Rhosus он объявил себя банкротом.

Ливанские власти оставили 4 моряков на борту, ожидая сменный экипаж, учитывая опасность груза. Наконец, селитру выгрузили на склад порта Бейрута, а моряки покинули Ливан. Известно, что в составе экипажа судна были украинцы.

По данным LBCI, конфискованную с судна селитру хранили на складе на 12-м причале порта Бейрута и собирались утилизировать.

Ливанское издание отмечает, 20 июля генпрокурор Ливана составил доклад о ненадлежащем хранении опасного груза – в стене склада была дыра, из-за которой не закрывалась дверь и внутрь могли попасть посторонние люди. Комиссия потребовала заделать брешь, починить дверь и выставить охрану у склада.

Так, в службе безопасности Ливана считают, что "взрыв произошел во время сварки двери". Искра сначала подожгла фейерверки, которые хранились на складе, что, в свою очередь, стало причиной взрыва аммиачной селитры.

Отмечается, что 2750 тонн нитрата аммония эквивалентно 1800 тоннам тротила.

