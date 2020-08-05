В Бейруте взорвалась селитра из судна, принадлежащего россиянину

2750 тонн нитрата аммония, которые взорвались в ливанском Бейруте, хранились там 6 лет. Опасный груз прибыл в столицу Ливана на корабле Rhosus, который принадлежит российскому предпринимателю Игорю Гречушкину.

Источник: ливанское издание LBCI, российская Meduza

Дословно LBCI: "Высший совет обороны Ливана объявил на своем заседании, что 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые взорвались в порту Бейрута, были конфискованы в 2014 году с судна под названием Rhosus".

Детали: Rhosus принадлежит российскому предпринимателю Игорю Гречушкину из Хабаровска.

В 2013 году судно, которое ходило под флагом Молдовы, должно было доставить опасный груз из Батуми в Мозамбик, но из-за технических неполадок зашло в порт Бейрута.

Тогда ливанские власти запретили судну выходить в море из-за ненадлежащего технического состояния.

Большую часть экипажа Rhosus отпустили, но на борту оставили четверо моряков, которые смогли уехать из Бейрута только через год, ведь Гречушкин фактически покинул судно, груз и моряков на произвол судьбы. После задержания Rhosus он объявил себя банкротом.

Ливанские власти оставили 4 моряков на борту, ожидая сменный экипаж, учитывая опасность груза. Наконец, селитру выгрузили на склад порта Бейрута, а моряки покинули Ливан.

По данным LBCI, конфискованную с судна селитру хранили на складе на 12-м причале порта Бейрута и собирались утилизировать.

Ливанское издание отмечает, что недавно при осмотре выявили необходимость "провести техническое обслуживание" склада. В частности, надо было ликвидировать зазор в стене и заварить дверь.

Так, в службе безопасности Ливана считают, что "взрыв произошел во время сварки двери". Искра сначала подожгла фейерверки, которые хранились на складе, что, в свою очередь, стало причиной взрыва аммония.

Отмечается, что 2750 тонн аммония эквивалентно 1800 тоннам тротила.

Напомним: