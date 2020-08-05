В Бейруте взорвалась селитра из судна, принадлежащего россиянину
2750 тонн нитрата аммония, которые взорвались в ливанском Бейруте, хранились там 6 лет. Опасный груз прибыл в столицу Ливана на корабле Rhosus, который принадлежит российскому предпринимателю Игорю Гречушкину.
Источник: ливанское издание LBCI, российская Meduza
Дословно LBCI: "Высший совет обороны Ливана объявил на своем заседании, что 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые взорвались в порту Бейрута, были конфискованы в 2014 году с судна под названием Rhosus".
Детали: Rhosus принадлежит российскому предпринимателю Игорю Гречушкину из Хабаровска.
В 2013 году судно, которое ходило под флагом Молдовы, должно было доставить опасный груз из Батуми в Мозамбик, но из-за технических неполадок зашло в порт Бейрута.
Тогда ливанские власти запретили судну выходить в море из-за ненадлежащего технического состояния.
Большую часть экипажа Rhosus отпустили, но на борту оставили четверо моряков, которые смогли уехать из Бейрута только через год, ведь Гречушкин фактически покинул судно, груз и моряков на произвол судьбы. После задержания Rhosus он объявил себя банкротом.
Ливанские власти оставили 4 моряков на борту, ожидая сменный экипаж, учитывая опасность груза. Наконец, селитру выгрузили на склад порта Бейрута, а моряки покинули Ливан.
По данным LBCI, конфискованную с судна селитру хранили на складе на 12-м причале порта Бейрута и собирались утилизировать.
Ливанское издание отмечает, что недавно при осмотре выявили необходимость "провести техническое обслуживание" склада. В частности, надо было ликвидировать зазор в стене и заварить дверь.
Так, в службе безопасности Ливана считают, что "взрыв произошел во время сварки двери". Искра сначала подожгла фейерверки, которые хранились на складе, что, в свою очередь, стало причиной взрыва аммония.
Отмечается, что 2750 тонн аммония эквивалентно 1800 тоннам тротила.
Напомним:
- Во вторник вечером в порту ливанской столицы Бейрута произошел большой взрыв. Взрывная волна была настолько мощной, что выбила окна в домах по всему городу и опрокинула автомобили.
- По последней информации от Минздрава страны, в результате взрыва по меньшей мере 78 человек погибли и около 4 тысяч получили ранения.
- Министр внутренних дел Ливана Мохамед Фехми заявил, что причиной взрыва может быть склад с огромным количеством нитрата аммония, который хранился там с 2014 года.