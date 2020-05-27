Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп угрожает закрыть соцсети после замечания Twitter

Среда, 27 мая 2020, 16:12
Трамп угрожает закрыть соцсети после замечания Twitter

Президент США угрожает соцсетям жестким регулированием или закрытием после того, как Twitter сделал замечание к его посту.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Президент США Дональд Трамп угрожает ввести более жесткое регулирование или вообще закрыть соцсети после того, как Twitter впервые опубликовал под его постом призыв к пользователям проверить достоверность утверждений.

Предупреждение появилось под постом Трампа о том, что почтовое голосование может сделать возможной масштабную фальсификацию.

Трамп в связи с этим заявил, что компания действовала с политическим предубеждением.

"Республиканцы чувствуют, что платформы социальных медиа полностью подавляют консервативные голоса. Мы будем строго регулировать их деятельность или закроем их, не позволяя этому случиться. Мы видели, что они пытались сделать, и не смогли, в 2016 году. Мы не можем допустить, чтобы более усложненная версия этого произошла снова", - написал Трамп.

"Исправьте свой поступок, НЕМЕДЛЕННО!!!" - добавляет он в следующем твите.

На момент публикации материала Twitter и Facebook не предоставили официальных комментариев.

В последние годы Twitter изменил свою политику после обвинений в том, что его невмешательство в контент способствует распространению дезинформации.

Читайте также: Атака на Байдена: как Зеленский создает новый кризис в отношениях с США

Темы: ТрампСШАсоцсети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

Все новости...
Трамп
Я попрошу Европу заплатить США за оружие, отправленное в Украину – Трамп
Трамп объяснил, как хочет заставить Зеленского и Путина заключить мирное соглашение
Трамп и Десантис осудили предоставление кассетных боеприпасов Украине
Последние новости
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
Все новости...
Реклама: