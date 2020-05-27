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Трамп угрожает закрыть соцсети после замечания Twitter

Среда, 27 мая 2020, 16:12

Президент США угрожает соцсетям жестким регулированием или закрытием после того, как Twitter сделал замечание к его посту.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Президент США Дональд Трамп угрожает ввести более жесткое регулирование или вообще закрыть соцсети после того, как Twitter впервые опубликовал под его постом призыв к пользователям проверить достоверность утверждений.

Предупреждение появилось под постом Трампа о том, что почтовое голосование может сделать возможной масштабную фальсификацию.

Трамп в связи с этим заявил, что компания действовала с политическим предубеждением.

"Республиканцы чувствуют, что платформы социальных медиа полностью подавляют консервативные голоса. Мы будем строго регулировать их деятельность или закроем их, не позволяя этому случиться. Мы видели, что они пытались сделать, и не смогли, в 2016 году. Мы не можем допустить, чтобы более усложненная версия этого произошла снова", - написал Трамп.

"Исправьте свой поступок, НЕМЕДЛЕННО!!!" - добавляет он в следующем твите.

На момент публикации материала Twitter и Facebook не предоставили официальных комментариев.

В последние годы Twitter изменил свою политику после обвинений в том, что его невмешательство в контент способствует распространению дезинформации.

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Темы: ТрампСШАсоцсети


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