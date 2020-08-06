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Минюст США обвинил Коломойского в кражах и отмывании миллиардов из Приватбанка

Четверг, 6 августа 2020, 23:41

В четверг министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов с ПриватБанка, а затем использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и ​​во всем мире.

Источник: The Washigton Post

Детали: На протяжении более года федеральные агенты отслеживали миллионы долларов, которые были отправлены в США от компаний, принадлежащих Коломойскому и его партнеру Геннадию Боголюбову, для покупки объектов недвижимости, в том числе четырех небоскребов в центре Кливленда, в период примерно с 2008 года и последующих пяти лет.

В связи с расследованием федеральные агенты неоднократно приезжали в Украину, в том числе в феврале, где они встречались с генпрокурором Русланом Рябошапкой, и следователями с НАБУ, чтобы обсудить дело против олигарха.

Издание напоминает, что расследование НБУ выявило дефицит в бухгалтерских книгах ПриватБанка на $5,5 млрди они назвали это "масштабным и скоординированным мошенничеством", в котором принимали участие основные акционеры банка Коломойский и Боголюбов. Чтобы удержать банк от краха, правительство использовало средства налогоплательщиков, чтобы закрыть дыру.

Что было раньше: В Кливленде ФБР во вторник пришла с обысками в офисы фирмы, владельцем которой, по данным СМИ, является украинский олигарх Игорь Коломойский.

Предыстория:

  • В начале 2019 года стало известно, что Коломойский и его партнеры по компании Optima Management является крупнейшими игроками на местном рынке офисной недвижимости. По данным издания Miami Herald, на скупку местных активов Optima потратила около 250 млн долларов.
  • Партнеры Коломойского в США - Мордехай Корф и Ури Лейбер, выходцы из еврейской общины штата Флорида.
  • В начале 2020 года стало известно, что Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости. Среди покупок, которые изучает следствие: роскошный отель на 484 номера в Кливленде с видом на озеро и 21-этажное офисное здание.

Темы: КоломойскийСША


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