Зеленский уверяет, что не имеет никаких договоренностей с Коломойским
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вновь подчеркнул, что не зависит и не имеет никаких договоренностей с олигархом Игорем Коломойским.
Об этом он сказал в эфире программы "Интервью с кандидатом в президенты" на телеканале ICTV, передает "Интерфакс-Украина".
"Мне неинтересно заниматься чем-то, если там нечестные деньги или если я выполняю чью-то волю. Сейчас много пишут о моей зависимости от господина Коломойского. У меня нет с ним никаких договоренностей, подписей, меморандумов о том, что я служу хозяину Коломойскому. Он мне не хозяин. У меня нет никакого хозяина", - заявил Зеленский.
По его словам, практически все крупные телеканалы, крупные предприятия в Украине принадлежат "финансовым китам".
"Но это же не значит, что все люди, которые работают на этих каналах, не самостоятельны. У них контракты с этим предприятием, и кто хозяин этого предприятия, по большому счету, не должно никого волновать. И во всем мире то же самое, какие-то группы владеют какими-то каналами", - отметил кандидат в президенты.
Зеленский добавил, что с Коломойским его связывают исключительно деловые отношения, а свои деньги он и его студия "Квартал 95" заработали сами.
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- Первый тур выборов президента состоится 31 марта, второй – 21 апреля.
- Согласно последним результатам опроса, Зеленский лидирует в президентском рейтинге.
- По результатам опроса института Яременко лидером президентского рейтинга остается шоумен Владимир Зеленский, второе и третье места занимают лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и действующий глава государства Петр Порошенко.