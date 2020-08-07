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Трамп подписал указ "о борьбе с угрозой TikTok"

Пятница, 7 августа 2020, 06:05
Трамп подписал указ о борьбе с угрозой TikTok

Президент США Дональд Трамп подписал указ "о борьбе с угрозой TikTok".

Источник: ВВС

Детали: Указ обязывает американские компании в течение 45 дней прекратить операции с компанией-владельцем приложения ByteDance. В указе также говорится, что США "предпринять агрессивные шаги против владельцев TikTok для защиты национальных интересов США.

Что предшествовало: 

  • Вечером 31 июля издание New York Times сообщило, что американский технологический гигант Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok.
  • В это же день президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность запрета китайской соцсети TikTok. Отмечается, что китайская компания представляет угрозу национальной безопасности США. Представители владельца приложения настаивают, что не предают данные пользователей официальному Пекину.
  • 1 августа СМИ сообщили, что компания Microsoft приостановила переговоры о покупке социальной сети TikTok.

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Темы: СШАвиборыТрампКитай
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