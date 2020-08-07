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COVID заболели еще 103 ребенка и стало много сложных случаев – Степанов

Пятница, 7 августа 2020, 09:33

В Украине стало больше сложных случаев заболевания коронавирусной болезнью, также растет заболеваемость COVID-19 у детей.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 7 августа

Прямая речь: "У нас очередной антирекорд. Сегодня за сутки заболели 1 453 человека. Из них 103 ребенка и 93 медицинских работника.

Были госпитализированы 280 человек. Хочу напомнить, что госпитализации подлежат люди, которые находятся в тяжелом течении болезни.

За последние сутки в Украине зафиксировано 33 летальных случая. Выздоровел 531 пациент...

Цифры поражают каждый день. Практически каждый день мы ставим антирекорд. Давайте уже задумаемся об отношении к карантинным правилам!

Общаясь с врачами (я слышу, что) у нас очень много стало сложных случаев, начало меняться течение болезни. Она очень тяжело переносится – эта болезнь. У нас увеличивается количество летальных случаев, у нас увеличивается госпитализация".

Детали: За сутки 4 августа произошел антирекорд по госпитализации: 293 больных с коронавирусом положили в больницы.

Тогда было 1271 новый случай, в частности 82 – дети, 52 – медработники.

По состоянию на 7 августа из 78 261 зафиксированного за все время пандемии случая заболевания COVID-19 в Украине 5 490 были у детей и 9078 – у медработников.

Динамику эпидемии COVID-19 в Украине и мире можно проследить на инфографике "Украинской правды".

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Алена Рощенко, УП
Темы: коронавирусCovid-2019эпидемияМинздрав


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