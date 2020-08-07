Американский Минюст требует изъять у Коломойского недвижимость в США

Минюст США требует конфисковать у олигарха Игоря Коломойского офисную башню в Луисвилле и офисный парк в Далласе, которые приобрели за деньги, незаконно присвоенные у ПриватБанка.

Источник: пресс-служба министерства юстиции США

Дословно: "Соединенные Штаты подали две гражданские жалобы о конфискации в Окружной суд США по Южному округу Флориды, утверждая, что коммерческая недвижимость в Луисвилле, штат Кентукки, и Далласе, штат Техас, приобретенная за счет средств, незаконно присвоенных ПриватБанком в Украине, подлежит конфискации".

Детали: Утверждается, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владевшие ПриватБанком, присвоили и ограбили банк на миллиарды долларов.

В частности, они отмывали часть доходов, используя множество банковских счетов подставных компаний, в основном в кипрском отделении ПриватБанка, а после того переводили средства в США.

В американском ведомстве отметили, что партнеры Коломойского и Боголюбова в США Мордехай Корф и Ури Лейбер создали сеть организаций (с некоторым изменением названия "Оптима") для дальнейшего отмывания и инвестирования незаконно присвоенных средств.

Они приобрели недвижимость и предприятия в США на сотни миллионов долларов, включая имущество, подлежащее конфискации: офисную башню в Луисвилле, известную как PNC Plaza, и офисный парк в Далласе, известный как бывшая штаб-квартира CompuCom.

Общая стоимость зданий составляет около 70 миллионов долларов.

Что было раньше: Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов с ПриватБанка, а затем использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и ​​во всем мире.

В Кливленде ФБР во вторник пришла с обысками в офисы фирмы, владельцем которой, по данным СМИ, является украинский олигарх Игорь Коломойский.

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