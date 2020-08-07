Американский Минюст требует изъять у Коломойского недвижимость в США

Минюст США требует конфисковать у олигарха Игоря Коломойского офисную башню в Луисвилле и офисный парк в Далласе, которые приобрели за деньги, незаконно присвоенные у ПриватБанка.

Источник: пресс-служба министерства юстиции США

Дословно: "Соединенные Штаты подали две гражданские жалобы о конфискации сегодня в Окружной суд США по Южному округу Флориды, утверждая, что коммерческая недвижимость в Луисвилле, штат Кентукки, и Далласе, штат Техас, приобретенная за счет средств, незаконно присвоенных ПриватБанком в Украине, подлежит конфискации".

Детали: Утверждается, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владевшие ПриватБанком, присвоили и ограбили банк на миллиарды долларов.

В частности, они отмывали часть преступных доходов с использованием множества банковских счетов подставных компаний, в основном в кипрском отделении ПриватБанка, до того, как перевели средства в Соединенные Штаты.

Как утверждают в американском министерстве, сотрудники Коломойского и Боголюбова, Мордехай Корф и Уриэль Лабер, действующие из офисов в Майами, создали сеть организаций, под некоторым изменением названия "Оптима", для дальнейшего отмывания незаконно присвоенные средства и их инвестирования.

Они приобрели недвижимость и предприятия в США на сотни миллионов долларов, включая имущество, подлежащее конфискации: офисную башню в Луисвилле, известную как PNC Plaza, и офисный парк в Далласе, известный как бывшая штаб-квартира CompuCom.

Общая стоимость зданий составляет около 70 миллионов долларов.