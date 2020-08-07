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Зеленский о Татарове: Осталось много нормальных, которые не побежали за Януковичем

Пятница, 7 августа 2020, 13:17

Президент Владимир Зеленский прокомментировал назначение одного из руководителей МВД правительства Азарова Олега Татарова заместителем главы Офиса президента.

Источник: Зеленский в Мариуполе 7 августа

Прямая речь: "Что касается этого человека. Я не знаю, что такое "он старый человек". Думаю, он по возрасту примерно как я. Ему за 40, даже нет 50...

Мы все жили во времена Януковича, некоторые люди побежали вместе с Януковичем, а в принципе много осталось нормальных, которые не предали Украину. Мне кажется, это несправедливо, всех людей, которые возглавляли то или иное звено власти во времена Януковича считать "старой властью".

Для меня все, кто возглавлял, во времена господина Порошенко тоже уже "старая власть". И там были опытные люди и в те годы были опытные люди. Главное, чтобы человек был честный".

Что было раньше: 5 августа Зеленский назначил Татарова заместителем главы Офиса президента, который будет отвечать "за правоохранительное направление".

Справка: Татаров занимал должность в системе МВД под руководством Виталия Захарченко в правительстве Николая Азарова.

Когда в МВД началась люстрация, то одним из первых освободили именно Татарова, который курировал уголовные производства относительно Черновол, Автомайдана и активистов.

После Революции Достоинства и люстрации стал адвокатом.

В 2016 году он был защитником нардепа Вадима Новинского (в то время "Оппозиционный блок").

Алена Мазуренко, УП
Темы: ЗеленскийЯнуковичОфис президентаАндрей Ермак


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