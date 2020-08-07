Минюст продает тюрьму за 3,5 км от моря
Пятница, 7 августа 2020, 15:32
Министр юстиции Денис Малюська сообщил, что одним из следующих лотов "большой распродажи тюрем" станет колония №51 в Одессе.
Источник: Facebook-страница министра
Дословно: "При запуске "Большой распродажи тюрем" спрашивали, что будет следующим лотом после объекта в Коцюбинском?
Отвечаем: есть сразу несколько почти готовых лотов.
Вот один из них:
- колония 51, расположена в городе Одесса, на Люстдорфской дороге, 9
- площадь земельного участка: 5,983 га
- площадь зданий: 14 482 м2
- расстояние до центра: 4 км
- расстояние до моря: 3,5 км
Детали: По словам министра, колония пострадала в мае 2019-го во время бунта осужденных, ее подожгли. Из-за пожара большинство зданий стали непригодными для использования.
Малюська добавил, что средства от продажи будут направлены на развитие новой тюремной инфраструктуры и в госбюджет.
Напомним:
- Министр юстиции Денис Малюська анонсировал в Украине "большую распродажу", которая перерастет в "большое строительство" тюрем.
Украинская правда