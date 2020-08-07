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Минюст продает тюрьму за 3,5 км от моря

Пятница, 7 августа 2020, 15:32
Минюст продает тюрьму за 3,5 км от моря

Министр юстиции Денис Малюська сообщил, что одним из следующих лотов "большой распродажи тюрем" станет колония №51 в Одессе.

Источник: Facebook-страница министра

Дословно: "При запуске "Большой распродажи тюрем" спрашивали, что будет следующим лотом после объекта в Коцюбинском?

Отвечаем: есть сразу несколько почти готовых лотов.

Вот один из них:

  • колония 51, расположена в городе Одесса, на Люстдорфской дороге, 9
  • площадь земельного участка: 5,983 га
  • площадь зданий: 14 482 м2
  • расстояние до центра: 4 км
  • расстояние до моря: 3,5 км

Детали: По словам министра, колония пострадала в мае 2019-го во время бунта осужденных, ее подожгли. Из-за пожара большинство зданий стали непригодными для использования.

Малюська добавил, что средства от продажи будут направлены на развитие новой тюремной инфраструктуры и в госбюджет.

Напомним: 

Украинская правда

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Темы: МинюсттюрьмаОдессаМалюська
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