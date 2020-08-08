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Разведка США назвала действия Деркача вмешательством РФ в америанские выборы

Суббота, 8 августа 2020, 17:57
Андрей Деркач

Разведка Соединенных Штатов считает, что РФ совершает вмешательство в американские выборы посредством действий народного депутата Украины Андрея Деркача: парламентарий пытается дискредитировать кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена.

Источник: заявление главы контрразведки США Уильяма Эванины

Детали: Контрразведка США считает Деркача пророссийским депутатом украинского парламента. А публикацию записей разговоров между Петром Порошенко и Джо Байдена – попыткой повлиять на результаты американского волеизъявления.

Прямая речь: "Мы оцениваем, что Россия использует целый ряд мер, чтобы в первую очередь очернить бывшего вице-президента Байдена и то, что она воспринимает как антироссийский "истеблишмент". Это согласуется с публичной критикой Москвы в его адрес, когда он был вице-президентом, за его роль в политике администрации Обамы в отношении Украины и поддержку антипутинской оппозиции внутри России. Например, пророссийский украинский парламентарий Андрей Деркач распространяет заявления о коррупции – в том числе посредством обнародования давних телефонных переговоров – чтобы дискредитировать кандидатуру бывшего вице-президента Байдена и Демократическую партию. Некоторые связанные с Кремлем личности также стремятся превознести кандидатуру президента Трампа в социальных сетях и на российском телевидении".

Напомним: Деркач – нардеп 6 созывов. Дважды он проходил в Раду как член "Партии регионов". В 2019 году был избран в парламент по мажоритарной системе в округе № 159 в Сумской области.

Был одним из нардепов, которые голосовали за диктаторские законы 16 января 2014 года.

В 2016 году Деркач и внефракционный Владимир Мысык были авторами скандальной поправки в бюджет об отсрочке внедрения электронного декларирования чиновниками. Эта поправка поставила под угрозу отмену визового режима с ЕС.

Что было раньше:

  • 19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии бывшего вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.
  • По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров якобы делал лично Порошенко.
  • В команде Порошенко "пленки" назвали попыткой повлиять на отношения США и Украины.
  • В штабе Байдена пленки, где он якобы беседует с Порошенко, назвали отредактированной "дыркой от бублика".

Украинская правда
Темы: скандалСШАразведкаРосcия


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