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В команде Байдена "пленки Деркача" назвали дыркой от бублика

Среда, 20 мая 2020, 16:44
В команде Байдена пленки Деркача назвали дыркой от бублика

В штабе бывшего вице-президента США Джо Байдена назвали пленки, где он якобы беседует с пятым президентом Украины Петром Порошенко отредактированной "дыркой от бублика".

Источник: The Washington Post

Прямая речь спикера Байдена Эндрю Бейтса: "Они очень отредактировали запись, но это не более, чем дырка от бублика".

Детали: В штабе Байдена считают, что запись это - "продолжение древней попытки нанести вред бывшему вице-президенту США".

Кроме того, команда кандидата в президенты США подозревает, что активное участие в распространении аудиозаписей берут российские пропагандисты Russia Today.

Также в СМИ связывают нардепа Андрея Деркача с российской разведкой, ведь он учился в школе КГБ в Москве, а его отец работал в советских спецслужбах.

Что было раньше: 19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии бывшего вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.

По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров якобы делал лично Порошенко.

В команде Порошенко "пленки" назвали попыткой повлиять на отношение США и Украины.

Из-за "пленок Деркача" Офис генпрокурора завел на Порошенко еще одно дело о "госизмене".

А президент Владимир Зеленский заявил, что наказание для его предшественников, в частности, Петра Порошенко, еще впереди.

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Предыстория:

  • 9 октября народный депутат Андрей Деркач, инициатор уголовного дела о вмешательстве в выборы США, обнародовал документы, из которых следует, что первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава несколько лет предоставлял посольству США в Киеве информацию о ходе резонсних дел, которые касались Украины и США.
  • Деркач заявил, что у него есть документы о совершении давления на Шокина в рамках расследования дела о компании "Burisma". Нардеп сказал, что бывший генпрокурор Виктор Шокин планировал допросить членов правления "Burisma", в частности сына бывшего вице-президента США Хантера Байдена.

Украинская правда

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Темы: БайденСШАПорошенкоУкраина
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