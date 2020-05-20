Все разделы
Укр / Рус

В Байдена назвали "пленки Деркача" дыркой от бублика

Среда, 20 мая 2020, 16:44

В штабе бывшего вице-президента США Джо Байдена назвали пленки, где он якобы беседует с пятым президентом Украины Петром Порошенко отредактированной "дыркой от бублика".

Источник: The Washington Post

Прямая речь спикера Байдена Эндрю Бейтса: "Они очень отредактировали запись, но это не более, чем дырка от бублика".

Детали: В штабе Байдена считают, что запись это - "продолжение древней попытки нанести вред бывшему вице-президенту США".

Кроме того, команда кандидата в президенты США подозревает, что активное участие в распространении аудиозаписей берут российские пропагандисты Russia Today.

Также в СМИ связывают нардепа Андрея Деркача с российской разведкой, ведь он учился в школе КГБ в Москве, а его отец работал в советских спецслужбах.

Что было раньше: 19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии бывшего вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.

По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров якобы делал лично Порошенко.

В команде Порошенко "пленки" назвали попыткой повлиять на отношение США и Украины.

Украинская правда
Темы: БайденСШАПорошенко


powered by lun.ua
Главное сегодня

Кабмин разрешил открывать метро с 25 мая, но есть условия

С 22 мая до 22 июня будет "адаптивный карантин" – Кабмин

видеоМэр Черкасс ответил Зеленскому на критику: вам нечего ловить в Черкассах

Зеленский о "пленках Ермака": Я знаю, кто это сделал

видеоЗеленский: одной каденции не хватит

Зеленский: Приговор Порошенко еще впереди

Все главные новости...
Байден
В "Слуге народа" создают комиссию по расследованию возможного влияния Байдена на Порошенко
Нардеп Деркач передал Венедиктовой записи о якобы о коррупции Порошенко и Байдена
Шокин обратился к Зеленскому на счет Байдена – в преддверии выборов в США
Последние новости
16:27
Коронавирусом заболели роженица и акушерка в Хмельницком
16:09
ЕС планирует сократить использование пестицидов и продвигать органическое фермерство
15:52
документ У Венедиктовой уточнили: отвод от дела Стерненко был, но от другого
15:49
Закарпатье. Новый очаг заболевания COVID-19 обнаружили в областном интернате
15:47
"Эпицентр К" Герег завершил сделку по покупке крупного агрохолдинга
15:46
Кабмин согласовал замену главы Запорожской ОГА, который был "третьим с конца"
15:35
Детсады откроются по стране с 25 мая, но не в Киеве
15:27
В Украине будет холодно и дождь, возможны заморозки
15:24
Совет ЕС окончательно согласовал выделение Украине 1,2 млрд евро займа
15:22
обновленоКабмин открывает 66 пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдовой
Все новости...