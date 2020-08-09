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Гражданам в особых случаях все же позволят пересечение КПВВ с Крымом

Воскресенье, 9 августа 2020, 10:12

8 августа Кабмин Украины решил временно остановить работу пунктов пропуска на админгранице с оккупированным Крымом. При этом в отдельных случаях гражданам разрешат пересекать линию разграничения.

Источник: представительство Президента Украины в АР Крым в Facebook

Дословно: "Понимая все риски в связи с решением правительства относительно ограничения пересечения админграницы с Крымом, Представительство подчеркивает, что приложит все усилия для того, чтобы сбалансировать такое решение, с учетом прав и интересов граждан Украины, которые живут на оккупированной территории, сохранить возможность коммуникации и связей".

Детали: основаниями для разрешения на пересечение админграницы с оккупированным полуостровом могут быть:

— подача абитуриентом (с одним из родителей/опекунов) документов для вступления в ВУЗ;

— в случаях отсутствия регистрации места жительства, однако наличии других подтверждений проживания в Крыму/на подконтрольной Правительству территории;

— необходимости соблюдения принципа единства семьи;

— в случаях тяжелой болезни лица и необходимости пополнения запасов лекарств и/или получения медицинской помощи;

— в случаях смерти или тяжелой болезни близких родственников;

— в других случаях, когда есть основание полагать, что ситуация требует безотлагательного пересечения лицом административной границы в любом направлении (в том числе и в случаях политически мотивированного преследования со стороны оккупационных властей).

Решение о пересечении КПВВ по гуманитарными основаниям будет принимать Государственная пограничная служба по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Отмечается, что "представительство будет содействовать гражданам в получении такого решения".

 

Напомним: На контрольном пункте въезда/выезда Армянск-Каланчак со стороны оккупированного Крыма образовалась очередь на выезд с полуострова, которая постоянно увеличивается. Причина - решение украинской власти временно ограничить пересечение пунктов пропуска с оккупированным Крымом.

Украинская правда
Темы: оккупацияКрым


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