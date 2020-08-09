Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гражданам в особых случаях все же позволят пересечение КПВВ с Крымом

Воскресенье, 9 августа 2020, 10:12
Гражданам в особых случаях все же позволят пересечение КПВВ с Крымом

8 августа Кабмин Украины решил временно остановить работу пунктов пропуска на админгранице с оккупированным Крымом. При этом в отдельных случаях гражданам разрешат пересекать линию разграничения.

Источник: представительство Президента Украины в АР Крым в Facebook

Дословно: "Понимая все риски в связи с решением правительства относительно ограничения пересечения админграницы с Крымом, Представительство подчеркивает, что приложит все усилия для того, чтобы сбалансировать такое решение, с учетом прав и интересов граждан Украины, которые живут на оккупированной территории, сохранить возможность коммуникации и связей".

Детали: основаниями для разрешения на пересечение админграницы с оккупированным полуостровом могут быть:

— подача абитуриентом (с одним из родителей/опекунов) документов для вступления в ВУЗ;

— в случаях отсутствия регистрации места жительства, однако наличии других подтверждений проживания в Крыму/на подконтрольной Правительству территории;

— необходимости соблюдения принципа единства семьи;

— в случаях тяжелой болезни лица и необходимости пополнения запасов лекарств и/или получения медицинской помощи;

— в случаях смерти или тяжелой болезни близких родственников;

— в других случаях, когда есть основание полагать, что ситуация требует безотлагательного пересечения лицом административной границы в любом направлении (в том числе и в случаях политически мотивированного преследования со стороны оккупационных властей).

Решение о пересечении КПВВ по гуманитарными основаниям будет принимать Государственная пограничная служба по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Отмечается, что "представительство будет содействовать гражданам в получении такого решения".

 

Напомним: На контрольном пункте въезда/выезда Армянск-Каланчак со стороны оккупированного Крыма образовалась очередь на выезд с полуострова, которая постоянно увеличивается. Причина - решение украинской власти временно ограничить пересечение пунктов пропуска с оккупированным Крымом.

Украинская правда
Темы: оккупацияКрым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
оккупация
Керченский мост стоит, автомобили через Керченский пролив возят кораблями ВМФ
В Бердянске попали в отель, где жило руководство оккупантов, и в завод
Детонировало до рассвета: Федоров рассказал о ночной бавовне в оккупантов
Последние новости
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
Все новости...
Реклама: