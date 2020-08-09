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ЦИК заявила о невозможности проведения выборов у линии соприкосновения

Воскресенье, 9 августа 2020, 17:41
ЦИК заявила о невозможности проведения выборов у линии соприкосновения

Центральная избирательная комиссия пришла к выводу о невозможности проведения местных выборов в отдельных территориальных общинах Донецкой и Луганской областей на подконтрольной Украине территории вблизи линии соприкосновения.

Источник: пресс-служба ЦИК

Детали: В ЦИК отметили, что 30 июля комиссия обратилась к Донецкой и Луганской областным государственным администрациям – областным военно-гражданским администрациям относительно предоставления выводов о возможности организации подготовки и проведения местных выборов 25 октября.

7 августа в комиссию поступили такие выводы с информацией об избирательных участках, образованных на территории территориальных общин (населенных пунктов) Донецкой и Луганской областей, на которых местные выборы не проводятся, а также об избирательных участках, на которых возможно/невозможно осуществлять организацию подготовки и проведения местных выборов.

Дословно: "ЦИК приняла к сведению сделанные выводы и на их основании установила невозможность проведения в соответствии с положениями Избирательного кодекса Украины первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской области и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года.

В перечень таких общин входят 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 – Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области".

Детали: В комиссии добавили, что приняли к сведению заключение Луганской ВЦА о том, что на территории Новоайдарской поселковой общины Счастьенского района Луганской области на части избирательных участков, в частности, № 440265, 440266, 440271, 440272, 440277, невозможно осуществлять организацию подготовки и проведение местных выборов.

При этом комиссия отметила, что всю ответственность за определение соответствующих территорий несут те органы, которые предоставили соответствующую информацию.

Что предшествовало: 28 июля руководитель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай выступил против проведения местных выборов в прифронтовых населенных пунктах.

Ранее Донецкая ОГА выступила против проведения выборов в населенных пунктах, которые "находятся в районе поражения крупнокалиберной ствольной и реактивной артиллерии незаконных вооруженных формирований".

15 июля Верховная Рада поддержала постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года.

Украинская правда
Темы: ЦИКвиборыДонецкая областьЛуганская область
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