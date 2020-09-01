НАБУ перед заседанием по судье Вовку выложило доказательства его связей с ВСП

Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало записи и расшифровку разговоров, которые могут служить доказательством управляемого правосудия и злоупотреблений главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка.

Источник: сайт НАБУ

Детали: 1 сентября Высший совет правосудия рассматривает ходатайство генпрокурора о временном отстранении главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка, заместителя Евгения Аблова, судей Игоря Качура, Владимира Келеберды, Алексея Огурцова и Игоря Погрибниченко – в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры на основании полученных детективами НАБУ материалов, подтверждающих "внеслужебные взаимоотношения" судей ОАСК с отдельными членами ВСП, заявили отводы.

Дословно НАБУ: "Детективы задокументировали не только отдельные факты совершения коррупционных преступлений, но и разоблачили целую систему управляемого правосудия, которое не только способствовало личному обогащению судей, но и использовалось головой ОАСК как инструмент захвата им власти в судебной системе.

При этом собранные во время негласных следственных (розыскных) действий материалы свидетельствуют о том, что глава ОАСК имеет беспрецедентное влияние на отдельных членов ВСП. Следовательно, возникают обоснованные сомнения в объективности и беспристрастности таких членов, поэтому им было заявлено отводы".

НАБУ напоминает: В августе 2019 во время рассмотрения вопроса об отстранении судей ОАСК в связи с привлечением их к ответственности (троим судьям сообщено о подозрении в препятствовании деятельности Высшей квалификационной комиссии судей Украины и вынесении заведомо неправосудных судебных решений) Высший совет правосудия отказал в удовлетворении ходатайства.

После того, как в июле 2020 года судьям ОАСК сообщили о подозрении в захвате государственной власти, а также вмешательстве в деятельность государственных деятелей, ВСП обвинила НАБУ в организации информационной кампании, которая якобы угрожает независимости судебной власти.

Судей ОАСК, главу Государственной судебной администрации Украины, бывших высокопоставленных должностных лиц и других физических лиц подозревают в: создании и участии в преступной организации; захвате государственной власти; злоупотреблении влиянием; вмешательстве в деятельность государственных деятелей и создании искусственных препятствий в деятельности ВККС и ее членов.

В производстве также фигурируют отдельные должностные лица других государственных органов в системе правосудия, в том числе и те, которые призваны формировать добродетельный корпус судей, следить за соблюдением ими законов и профессиональной этики.

По данным следствия, воплощая план по захвату государственной власти, глава ОАСК использовал свое широкий круг связей в этих органах: мог организовать подачу искусственных жалоб в ВСП не только на неподконтрольных ему судей из ОАСК, но и на судей всех инстанций, которые выносили "неудобные" для него решения, в т.ч. на судей Верховного Суда.

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