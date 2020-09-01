В Минске ОМОН разогнал студентов, есть задержанные
Несколько человек задержали в Минске во время акции протеста, которую устроили студенты университетов Беларуси.
Источник: белорусская служба "Радио Свобода", TYT.BY
Детали: 1 сентября студенты в Беларуси на забастовку из-за несогласия с результатами президентских выборов в стране.
Сообщается, что десятки людей устроили шествие к зданию министерства образования Беларуси, однако путь им преградили сотрудники ОМОНа.
Белорусские правоохранители задержали около 10 человек, после чего другие студенты разбежались.
Что было раньше: Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко намекнул, что студентов, которые не выйдут на учебу с 1 сентября, будут забирать в армию.
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Напомним:
- 9 августа после выборов президента Беларуси в стране начались протесты против массовых фальсификаций. Несогласные с "победой" Александра Лукашенко вышли на протесты и начали бастовать.
- Чтобы разгонять митинги ОМОН применил силу, сообщалось также о жестоких избиениях и пропавших без вести людях. Милиция использовала резиновые пули, водометы и слезоточивый газ.
- Европейский Союз и другие государства уже объявили, что не признают результаты выборов президента, согласно которым Лукашенко набрал 80%, а его оппонентка Светлана Тихоновская – 10%.
- Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.