В Минске ОМОН разогнал студентов, есть задержанные

Несколько человек задержали в Минске во время акции протеста, которую устроили студенты университетов Беларуси.

Источник: белорусская служба "Радио Свобода", TYT.BY

Детали: 1 сентября студенты в Беларуси на забастовку из-за несогласия с результатами президентских выборов в стране.

Сообщается, что десятки людей устроили шествие к зданию министерства образования Беларуси, однако путь им преградили сотрудники ОМОНа.

Белорусские правоохранители задержали около 10 человек, после чего другие студенты разбежались.

Что было раньше: Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко намекнул, что студентов, которые не выйдут на учебу с 1 сентября, будут забирать в армию.

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Напомним: