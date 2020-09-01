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Шмыгаль заявил, что карантин могут продлить и после 31 октября

Вторник, 1 сентября 2020, 18:18
Шмыгаль заявил, что карантин могут продлить и после 31 октября

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что адаптивный карантин в стране могут продлить и после 31 октября.

Источник: Шмыгаль в интервью The Page

Прямая речь: "Сейчас мы продлили карантин фактически до начала ноября. Очевидно, что он, наверное, будет продолжен и дальше.

Несмотря на те показатели, которые мы сейчас имеем, в сентябре-октябре будет довольно напряженный момент с прохождением очередной волны коронавируса. Здесь важно правильно подготовить медицинскую систему, врачей, оборудование, больницы, подвести кислород к кроватям".

Детали: Также, по словам Шмыгаля, количество безработных в Украине начало сокращаться после завершения "жесткого" карантина: "в начале карантина - 360 тыс. официально зарегистрированных безработных, на пике карантина - 520 тысяч, а сейчас - 480 тысяч безработных.

Он добавил, что больше всего от локдауна пострадали туризм, общественное питание, сфера развлечений, транспортные перевозки и тому подобное.

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Напомним:

  • Шмыгаль прогнозирует, что до конца сентября - начала октября в Украине ежедневно будет 3000 больных COVID-19.
  • Адаптивный карантин в Украине был продлен до 31 октября 2020 года.
  • На внеочередном заседании Кабинета министров приняли решение в месяц запретить въезд иностранцам уже с полночи 28 августа.
  • Украина пошла на карантин в марте 2020 года. Летом Кабмин принял решение о переходе к адаптивному карантину: ограничения действовали только для регионов с наибольшим количеством больных на коронавирус. Сейчас в Украине действует разделение на зоны - зеленую, желтую, оранжевую и красную в зависимости от количества больных COVID-19. Для каждой из зон расписаны ограничения и правила.

Темы: ШмыгалькарантинкоронавирусCovid-2019
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