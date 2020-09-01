Шмыгаль заявил, что карантин могут продлить и после 31 октября

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что адаптивный карантин в стране могут продлить и после 31 октября.

Источник: Шмыгаль в интервью The Page

Прямая речь: "Сейчас мы продлили карантин фактически до начала ноября. Очевидно, что он, наверное, будет продолжен и дальше.

Несмотря на те показатели, которые мы сейчас имеем, в сентябре-октябре будет довольно напряженный момент с прохождением очередной волны коронавируса. Здесь важно правильно подготовить медицинскую систему, врачей, оборудование, больницы, подвести кислород к кроватям".

Детали: Также, по словам Шмыгаля, количество безработных в Украине начало сокращаться после завершения "жесткого" карантина: "в начале карантина - 360 тыс. официально зарегистрированных безработных, на пике карантина - 520 тысяч, а сейчас - 480 тысяч безработных.

Он добавил, что больше всего от локдауна пострадали туризм, общественное питание, сфера развлечений, транспортные перевозки и тому подобное.

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