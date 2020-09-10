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Лавров сравнил ситуацию с Навальным с отравлением Скрипалей и со сбиванием Boeing MH17

Четверг, 10 сентября 2020, 16:02
Лавров сравнил ситуацию с Навальным с отравлением Скрипалей и со сбиванием Boeing MH17
Фото ria.ru

Глава МИД России Сергей Лавров назвал голословными заявления госсекретаря США Майка Помпео о причастности российских высокопоставленных лиц к отравлению оппозиционера Алексея Навального.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на пресс-конференцию Лаврова в Москве

Прямая речь: "Мы привыкли к голословным обвинениям. И когда официальный представитель правительства Германии заявляет, что запрос Генеральной прокуратуры России передан в органы независимой юстиции и поэтому германское правительство уже ничего сделать не может, но параллельно требует от нас провести расследование, это напоминает те прецеденты, которые были созданы нашими западными коллегами и после отравления в Солсбери, (...) и повторяет историю, которая сложилась с трагедией малайзийского "Боинга"".

Детали: По словам Лаврова, в этих случаях Москва не отказывалась от сотрудничества в расследовании и предоставляла необходимую информацию, но тогда России якобы отвечали, что под сотрудничеством имеют ввиду признание Россией своей вины.

Что было раньше: Госсекретарь США Майк Помпео признал 10 сентября, что существует "существенный шанс", что за отравлением российского оппозиционера Алексея Навального стоят высокопоставленные российские чиновники.

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Предыстория:

  • 2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили "Новичком". Следы вещества в организме оппозиционера обнаружили в специальной лаборатории Бундесвера.
  • 7 сентября политика вывели из комы.
  • Меркель заявила, что не сомневается в том, что Навального отравили, потому что пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России.
  • Ранее Евросоюз призвал к совместной международной ответы на отравление Навального и допустил введение санкций.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НавальныйРосcияЛавров
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