Лавров сравнил ситуацию с Навальным с отравлением Скрипалей и со сбиванием Boeing MH17

Глава МИД России Сергей Лавров назвал голословными заявления госсекретаря США Майка Помпео о причастности российских высокопоставленных лиц к отравлению оппозиционера Алексея Навального.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на пресс-конференцию Лаврова в Москве

Прямая речь: "Мы привыкли к голословным обвинениям. И когда официальный представитель правительства Германии заявляет, что запрос Генеральной прокуратуры России передан в органы независимой юстиции и поэтому германское правительство уже ничего сделать не может, но параллельно требует от нас провести расследование, это напоминает те прецеденты, которые были созданы нашими западными коллегами и после отравления в Солсбери, (...) и повторяет историю, которая сложилась с трагедией малайзийского "Боинга"".

Детали: По словам Лаврова, в этих случаях Москва не отказывалась от сотрудничества в расследовании и предоставляла необходимую информацию, но тогда России якобы отвечали, что под сотрудничеством имеют ввиду признание Россией своей вины.

Что было раньше: Госсекретарь США Майк Помпео признал 10 сентября, что существует "существенный шанс", что за отравлением российского оппозиционера Алексея Навального стоят высокопоставленные российские чиновники.

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