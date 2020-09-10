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Лавров порівняв ситуацію з Навальним з отруєнням Скрипалів і збиттям Boeing MH17

Четвер, 10 вересня 2020, 16:02
Лавров порівняв ситуацію з Навальним з отруєнням Скрипалів і збиттям Boeing MH17
Фото ria.ru

Глава МЗС Росії Сергій Лавров назвав голослівними заяви держсекретаря США Майка Помпео про причетність російських високопоставлених осіб до отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Джерело: російський "Інтерфакс" з посиланням на пресконференцію Лаврова у Москві

Пряма мова: "Ми звикли до голослівних звинувачень. І коли офіційний представник уряду Німеччини заявляє, що запит Генеральної прокуратури Росії переданий в органи незалежної юстиції і тому німецький уряд вже нічого зробити не може, але паралельно вимагає від нас провести розслідування, то це нагадує ті прецеденти, які були створені нашими західними колегами і після отруєння в Солсбері, (...) і повторює історію, яка склалася з трагедією малайзійського "Боїнга"".

Деталі: За словами Лаврова, у цих випадках Москва не відмовлялася від співпраці в розслідуванні і надавала необхідну інформацію, але тоді Росії нібито відповідали, що під співпрацею мають на увазі визнання Росією своєї провини.

Що було раніше: Держсекретар США Майк Помпео визнав 10 вересня, що є "істотний шанс", що за отруєнням російського опозиціонера Алексія Навального стоять високопоставлені російські чиновники.

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Передісторія: 

"Українська правда" у Threads

Теми: НавальнийРосіяЛавров
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