Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Лавров порівняв ситуацію з Навальним з отруєнням Скрипалів і збиттям Boeing MH17

Четвер, 10 вересня 2020, 16:02
Фото ria.ru

Глава МЗС Росії Сергій Лавров назвав голослівними заяви держсекретаря США Майка Помпео про причетність російських високопоставлених осіб до отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Джерело: російський "Інтерфакс" з посиланням на пресконференцію Лаврова у Москві

Пряма мова: "Ми звикли до голослівних звинувачень. І коли офіційний представник уряду Німеччини заявляє, що запит Генеральної прокуратури Росії переданий в органи незалежної юстиції і тому німецький уряд вже нічого зробити не може, але паралельно вимагає від нас провести розслідування, то це нагадує ті прецеденти, які були створені нашими західними колегами і після отруєння в Солсбері, (...) і повторює історію, яка склалася з трагедією малайзійського "Боїнга"".

Деталі: За словами Лаврова, у цих випадках Москва не відмовлялася від співпраці в розслідуванні і надавала необхідну інформацію, але тоді Росії нібито відповідали, що під співпрацею мають на увазі визнання Росією своєї провини.

Що було раніше: Держсекретар США Майк Помпео визнав 10 вересня, що є "істотний шанс", що за отруєнням російського опозиціонера Алексія Навального стоять високопоставлені російські чиновники.

Читайте також: Отрута для Путіна: що змінює замах на Навального у відносинах Росії та Заходу

Передісторія: 

Теми: НавальнийРосіяЛавров


powered by lun.ua
Головне сьогодні

мапа, інфографікаВ Україні оновили епідемічні зони: Київ уже в помаранчевій

Зрив перемир'я: бойовики відкрили вогонь по українських позиціях

відеоХасиди влаштували дебош в Умані: не сподобався карантинний паркан

документІнспекція в районі зриву "тиші" скасовується через нові вимоги РФ і ОРДО

фотоКолишній соратник Медведчука став заступником генпрокурора

Зеленський вперше з початку карантину поїде за кордон

Усі новини...
Навальний
Речниця Навального заявила, що інформація про поліпшення його стану перебільшена
Помпео: За отруєнням Навального можуть стояти топ-посадовці Росії
Стан Навального покращився, його охорону посилили – ЗМІ
Останні новини
18:54
Бойовики намагаються викликати пожежу, обстрілюючи траву трасуючими кулями – ООС
18:46
мапа, інфографікаВ Україні оновили епідемічні зони: Київ уже в помаранчевій
18:32
Україна обговорює з Німеччиною забезпечення вакциною від коронавірусу
18:25
У МВФ нагадали Україні про боротьбу з корупцією і не назвали дату нового траншу
18:19
Зеленський сказав Меркель, що Україна приєдналася до заяви ЄС щодо виборів у Білорусі
18:18
Експерти визначили українське місто із найкращим бізнес-кліматом
18:15
Турчинов заявив, що влада хоче знищити документи, які підтверджують спецоперацію щодо "вагнерівців"
18:06
Гривня послабла до євро на закритті міжбанку
17:55
ЄС на 6 місяців продовжив персональні санкції проти РФ
17:51
У Білорусі оглядали автомобіль українського посла з порушенням міжнародного права
Усі новини...