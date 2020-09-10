Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США ввели санкции против Деркача, который публиковал "пленки Порошенко-Байдена"

Четверг, 10 сентября 2020, 19:13
США ввели санкции против Деркача, который публиковал пленки Порошенко-Байдена

Министерство финансов США ввело санкции против народного депутата Верховной Рады Андрея Деркача, который публиковал пленки якобы с голосами Порошенко и Байдена.

О решении Минфин США 9 сентября сообщил на своем сайте, пишет "Европейская правда".

Деркача внесли в список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), которое помещает в него физических и юридических лиц в целях национальной безопасности.

Активы граждан из этого списка заморожены на территории США, а лицам в США запрещено иметь с ними дела.

Кроме Деркача, США ввели персональные санкции против трех граждан России.

Отмечается, что санкции против Деркача введены из-за его попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году.

"Деркач, депутат украинского парламента, более десяти лет был активным российским агентом, поддерживая тесные связи с российскими спецслужбами. Деркач прямо или косвенно участвовал, спонсировал, утаивал или иным образом был причастен к иностранному вмешательству в попытке подорвать предстоящие президентские выборы в США 2020 года", - говорится в сообщении Минфина.

В прошлом месяце разведка США назвала действия Деркача вмешательством РФ в американские выборы.

Контрразведка США считает Деркача пророссийским депутатом украинского парламента. А публикацию записей разговоров между Петром Порошенко и Джо Байденом - попыткой повлиять на результаты американского волеизъявления.

19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.

По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров якобы делал лично Порошенко.

У Порошенко "пленки" назвали попыткой повлиять на отношение США к Украине.

В штабе Байдена пленки, где он якобы беседует с Порошенко, назвали отредактированной "дыркой от бублика".

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАсанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
США
США объявят о новом пакете помощи Украине с кассетными снарядами – СМИ
Экс-директор ЦРУ призвал усилить давление на Россию: Путин в очень-очень сложной ситуации
Экс-чиновники США вели тайные переговоры с близкими к Кремлю россиянами относительно Украине - СМИ
Последние новости
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
Все новости...
Реклама: