Власти Франковска проголосовали за открытие школ: ссылаются на Конституцию

Городской совет Ивано-Франковска проголосоваа решение поэтапно возобновлять работу детских садов и школ, ссылаясь на многочисленные обращения родителей и на конституционное право граждан Украины получать образование.

Источник: пресс-служба горсовета

Детали: Таким образом с 15 сентября в городе продолжат поэтапно открывать дошкольные учебные заведения. Начальные школы (учащиеся 1-4 классов) должны возобновить работу с 21 сентября. А с 28 сентября вернутся к очному обучению учащиеся средних и старших классов, а также внешкольных учреждений.

Учебным заведениям частной формы собственности на территории Ивано-Франковской городской территориальной общины депутаты рекомендуют обеспечивать право на образование соискателям образования согласно решению учредителя.

Отмечается, что администрациям учебных заведений нужно обеспечить неукоснительное соблюдение работниками всех санитарно-гигиенических требований для противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19).

Ответственность за состояние здоровья учащихся (воспитанников) - возлагается на родителей соискателей образования или лиц, их заменяющих.

Органам Национальной полиции рекомендуют воздержаться от привлечения к ответственности физических или юридических лиц, которые будут действовать в соответствии с этим решением.

Дословно: "Это решение с учетом требований ст. 144 Конституции Украины является обязательным к исполнению на территории Ивано-Франковской городской территориальной общины.

Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по вопросам гуманитарной политики".

Что предшествовало: 10 сентября государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила эпидемическое зонирования в Украине по уровню опасности распространения COVID-19. Ивано-Франковск снова попал в красную зону.

Городской совет оспаривает в суде установление в Украине "зеленого", "желтого", "оранжевого" и "красного" уровня эпидемиологической опасности распространения COVID-19.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив считает отнесение города к "красной" зоне политически мотивированным решением и призывал граждан проявить свою позицию.

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