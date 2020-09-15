Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Власти Франковска проголосовали за открытие школ: ссылаются на Конституцию

Вторник, 15 сентября 2020, 16:54

Городской совет Ивано-Франковска проголосоваа решение поэтапно возобновлять работу детских садов и школ, ссылаясь на многочисленные обращения родителей и на конституционное право граждан Украины получать образование.

Источник: пресс-служба горсовета

Детали: Таким образом с 15 сентября в городе продолжат поэтапно открывать дошкольные учебные заведения. Начальные школы (учащиеся 1-4 классов) должны возобновить работу с 21 сентября. А с 28 сентября вернутся к очному обучению учащиеся средних и старших классов, а также внешкольных учреждений.

Учебным заведениям частной формы собственности на территории Ивано-Франковской городской территориальной общины депутаты рекомендуют обеспечивать право на образование соискателям образования согласно решению учредителя.

Отмечается, что администрациям учебных заведений нужно обеспечить неукоснительное соблюдение работниками всех санитарно-гигиенических требований для противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19).

Ответственность за состояние здоровья учащихся (воспитанников) - возлагается на родителей соискателей образования или лиц, их заменяющих.

Органам Национальной полиции рекомендуют воздержаться от привлечения к ответственности физических или юридических лиц, которые будут действовать в соответствии с этим решением.

Дословно: "Это решение с учетом требований ст. 144 Конституции Украины является обязательным к исполнению на территории Ивано-Франковской городской территориальной общины.

Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по вопросам гуманитарной политики".

Что предшествовало: 10 сентября государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила эпидемическое зонирования в Украине по уровню опасности распространения COVID-19. Ивано-Франковск снова попал в красную зону.

Городской совет оспаривает в суде установление в Украине "зеленого", "желтого", "оранжевого" и "красного" уровня эпидемиологической опасности распространения COVID-19.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив считает отнесение города к "красной" зоне политически мотивированным решением и призывал граждан проявить свою позицию.

Читайте также: Руслан Марцинкив: Я не изменил своего мнения - гей не может быть патриотом

Украинская правда
Темы: Ивано-Франковсккарантинобразование


powered by lun.ua
Главное сегодня

Полковник и пресс-секретарь бригады подорвались на растяжке возле Шумов на Донбассе

фото, видеоПросил "плюшки": НАБУ опубликовало материалы следствия по Юрченко

Рада официально осудила действия Лукашенко

Кернес заболел COVID-19: он в стабильно тяжелом состоянии

В Киеве - рекордное число смертей от коронавируса с начала пандемии

Венедиктова: Сейчас объявить подозрение нардепу Юрченко невозможно

Все новости...
Ивано-Франковск
Франковск застрял в красной зоне: мэр сообщил, как будут работать школы и садики
Франковский горсовет обжаловал в суде деление Украины на эпидемические зоны
Красная зона COVID-19: Франковск откроет школы и садики, несмотря на решение Киева
Последние новости
16:55
Руководство "слуг" уже получило заявление Юрченко о выходе из фракции
16:54
Власти Франковска проголосовали за открытие школ: ссылаются на Конституцию
16:39
Фонд госимущества выставил на аукцион первый объект "Укрспирта" за почти 50 млн
16:25
Зеленский: У нас нет отношений с Россией, есть только начало диалога
16:13
На финансирование больниц заложили лишь половину средств – Супрун
16:09
Американский эсминец USS Roosevelt направляется в Черное море
16:09
В Киеве появился еще один сервис проката электросамокатов
16:06
В Кабмине не исключают, что разделение Украины на районы претерпит изменения
15:55
Офису Зеленского отчитались о выходе Юрченко из фракции "Слуга народа"
15:40
В перечень стратегических партнеров Украины поместили Азербайджан, но не Румынию и Словакию
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!