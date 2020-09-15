Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Власти Франковска проголосовали за открытие школ: ссылаются на Конституцию

Вторник, 15 сентября 2020, 16:54
Власти Франковска проголосовали за открытие школ: ссылаются на Конституцию

Городской совет Ивано-Франковска проголосоваа решение поэтапно возобновлять работу детских садов и школ, ссылаясь на многочисленные обращения родителей и на конституционное право граждан Украины получать образование.

Источник: пресс-служба горсовета

Детали: Таким образом с 15 сентября в городе продолжат поэтапно открывать дошкольные учебные заведения. Начальные школы (учащиеся 1-4 классов) должны возобновить работу с 21 сентября. А с 28 сентября вернутся к очному обучению учащиеся средних и старших классов, а также внешкольных учреждений.

Учебным заведениям частной формы собственности на территории Ивано-Франковской городской территориальной общины депутаты рекомендуют обеспечивать право на образование соискателям образования согласно решению учредителя.

Отмечается, что администрациям учебных заведений нужно обеспечить неукоснительное соблюдение работниками всех санитарно-гигиенических требований для противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19).

Ответственность за состояние здоровья учащихся (воспитанников) - возлагается на родителей соискателей образования или лиц, их заменяющих.

Органам Национальной полиции рекомендуют воздержаться от привлечения к ответственности физических или юридических лиц, которые будут действовать в соответствии с этим решением.

Дословно: "Это решение с учетом требований ст. 144 Конституции Украины является обязательным к исполнению на территории Ивано-Франковской городской территориальной общины.

Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по вопросам гуманитарной политики".

Что предшествовало: 10 сентября государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила эпидемическое зонирования в Украине по уровню опасности распространения COVID-19. Ивано-Франковск снова попал в красную зону.

Городской совет оспаривает в суде установление в Украине "зеленого", "желтого", "оранжевого" и "красного" уровня эпидемиологической опасности распространения COVID-19.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив считает отнесение города к "красной" зоне политически мотивированным решением и призывал граждан проявить свою позицию.

Читайте также: Руслан Марцинкив: Я не изменил своего мнения - гей не может быть патриотом

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Ивано-Франковсккарантинобразование
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Ивано-Франковск
Во Франковске из-за непогоды упала часть пешеходного моста
Во Франковске произошла стрельба, есть раненый
Суд отправил под ночной домашний арест офицера НГУ, который издевался над военными
Последние новости
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
Все новости...
Реклама: