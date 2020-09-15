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Влада Франківська проголосувала за відкриття шкіл попри "червону" зону: посилаються на Конституцію

Вівторок, 15 вересня 2020, 16:54

Міська рада Івано-Франківська проголосувала рішення поетапно відновлювати роботу дитячих садків та шкіл, посилаючись на численні звернення батьків та на конституційне право громадян України здобувати освіту.

Джерело: пресслужба міськради

Деталі: Таким чином з 15 вересня у місті продовжать поетапно відкривати дошкільні навчальні заклади. Початкові школи (учні 1-4 класів) мають відновити роботу з 21 вересня. А з 28 вересня повернуться до очного навчання учні середніх і старших класів, а також позашкільних закладів.

Закладам освіти приватної форми власності на території Івано-Франківської міської територіальної громади депутати рекомендують забезпечувати право на освіту здобувачам освіти згідно з рішенням засновника.

Наголошується, що адміністраціям закладів освіти потрібно забезпечити неухильне дотримання працівниками усіх санітарно-гігієнічних вимог для протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

Відповідальність за стан здоров’я учнів (вихованців) – покладається на батьків здобувачів освіти або осіб, що їх замінюють.

Органам Національної поліції рекомендують утриматись від дій, щодо притягнення до відповідальності фізичних чи юридичних осіб, які діятимуть у відповідності до цього рішення.

Дослівно: "Зазначене рішення з урахуванням вимог ст. 144 Конституції України є обов’язковим до виконання на території Івано-Франківської міської територіальної громади.

Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань гуманітарної політики".

Що передувало: 10 вересня державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила епідемічне зонування в Україні за рівнем небезпеки поширення COVID-19. Івано-Франківськ знову потрапив до червоної зони.

Міська рада оскаржує в суді встановлення в Україні "зеленого", "жовтого", "помаранчевого" та "червоного" рівнів епідеміологічної небезпеки поширення COVID-19.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків вважає віднесення міста до "червоної" зони політично вмотивованим рішенням та закликав громадян проявити свою позицію.

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Українська правда
Теми: Івано-Франківськкарантиносвіта


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