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Европарламент призвал к санкциям по делу Навального и остановке "Северного потока-2"

Четверг, 17 сентября 2020, 15:09
Европарламент призвал к санкциям по делу Навального и остановке Северного потока-2
ФОТО с INSTAGRAM НАВАЛЬНОГО

Европейский парламент в четверг утвердил резолюцию об отравлении Алексея Навального, призвав найти и заморозить европейские активы фигурантов расследований оппозиционного политика.

Как сообщает "Европейская правда", за документ проголосовали 532 евродепутаты, 84 против, 72 воздержались.

В резолюции евродепутаты призвали создать санкционный механизм, который бы сделал возможным сбор информации и заморозку европейских активов коррумпированных лиц, фигурирующих в расследованиях Фонда борьбы с коррупцией Навального.

Евродепутаты также призвали инициировать международное расследование отравления Навального, привлекая к нему Евросоюз, ООН, Совет Европы и Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Парламент требует, чтобы ЕС как можно скорее принял список масштабных ограничительных мер и усилил существующие санкции против России.

На фоне дела Навального евродепутаты подтвердили необходимость остановки строительства газопровода "Северный поток - 2", к чему парламент призвал и раньше.

Европарламент также предложил институтам ЕС принять стратегию демократизации России и требовать от Москвы отменить и доработать ряд законов, в том числе недавние поправки в Конституцию, в которых говорится о приоритете российского права над международным.

Отдельно евродепутаты просят Брюссель принять стратегию поддержки российских диссидентов, неправительственных организаций и независимых СМИ.

На заседании в четверг Европарламент также принял резолюцию по Беларуси, которая признает Координационный совет оппозиции.

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Темы: ЕвропарламентНавальныйсанкциигаз
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