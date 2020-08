Российский оппозиционер Навальный в коме. Рассказываем о его самых громких расследованиях и их героев

Вранці 20 серпня Олексій Навальний, один із найвідоміших російських опозиціонерів, мав повертатись із сибірського відрядження. З міста Томськ він збирався летіти до Москви.

Політик зустрівся у готелі з членами своєї команди. Пізніше його прессекретарка пригадає: з Олексієм все було добре. Разом опозиціонери поїхали в аеропорт. Там Навальний випив стакан чорного чаю. За словами соратників, це була єдина рідина, яку чоловік пив з початку дня.

В літаку йому стало зле. За словами очевидців, Навальний пішов у вбиральню і вже не повернувся назад на місце. Один із пасажирів публікував відео з салону, де чути гучні, протяжні чоловічі крики. Нібито крики Навального від болю.

Літак екстрено посадили в місті Омськ. Навального госпіталізували. За словами прессекретарки, він втратив свідомість ще на борту. Пізніше стало відомо, що політик у комі, підключений до апаратів штучної вентиляції легенів.

Його соратники одразу заявили про отруєння. Таку ж інформацію, з посиланням на власні джерела, повідомляли ЗМІ.

Лікарі досі офіційно не підтверджують діагноз. Тим часом лікарнею, де лежить Навальний, ходять поліцейські. А джерела державних ЗМІ говорили, що офіційно версію про навмисне отруєння поки не розглядають. Мовляв, міг "щось випити або прийняти сам".

На можливе отруєння вже відреагували шеф дипломатії ЄС, міністри закордонних справ Литви та Естонії. Вони заявили, що стурбовані, і закликали розслідувати ситуацію.

І ця стурбованість, звісно, не безпідставна. Навальний неодноразово підпадав під переслідування, яке, в тому числі, в ЄСПЛ визнавали політичним. Десятки разів його затримували і відправляли під адміністративний арешт. Кілька разів нападали. А рік тому він уже заявляв про отруєння, хоча лікарі це і не підтвердили.

В Україні сприйняття борця з режимом Володимира Путіна неоднозначне. І в першу чергу, звісно, через "кримське питання", на якому часто спотикаються його колеги-опозиціонери. Він не підтримує безапеляційну позицію про необхідність повернути окупований півострів Україні, бо це "не бутерброд з ковбасою".

Однак за роки своєї діяльності Навальний неодноразово показував корупційний фундамент російської влади. Як викривач він з’являвся у ЗМІ з 2009 року. Тоді ще не як лідер опозиції, а як "молодий юрист", який писав у мережі про розкрадання майже 200 мільйонів доларів на закупівлі державним банком бурових установок.

Відтоді фігурантами розслідувань Навального були чи не всі топ-керманичі Росії. Разом із командою політик показував маєток Путіна і родинні статки його речника Дмитра Пєскова, корупційні схеми на харчуванні у внутрішніх військах чи розпил державних мільйонів на безталанній пропаганді, незадекларовані багатства чиновників і бізнес-імперії їхніх друзів.

"Українська правда" розповідає про найгучніші викриття команди Навального, а також їхній вплив на російське суспільство, від судових позовів до багатотисячних мітингів.

"Як пиляють у Транснафті". Неофіційний заробіток на великому будівництві (2010)

Багато хто, особливо, за межами РФ, знають Навального за викривальними відеороліками про розкішні статки чиновників і схеми, на яких вони заробляють. Роліки мають свій стиль, і в умовах повсюдної російської цензури розслідування ці розслідування стали одними з найпопулярніших в країні.

Однак писати про корупцію Навальний почав ще до його виходу на YouTube. Свій блог він вів на популярній у ті часи платформі "Живой журнал". Аудиторія сягала кількох десятків тисяч людей.

У 2010 році Навальний написав про зведення одного з найбільших будівельних проєктів Росії на той момент – нафтопроводу Східний Сибір — Тихий Океан. Будівництво почалось у другій половині 2000-х років. Дані про його вартість різнились, але вона сягала сотень мільярдів рублів.

Публікація Навального була не зовсім розслідуванням. Вона грунтувалось на "зливі" документів – звіту Рахункової палати. У цих документах йшлось про системне завищення цін на всіх етапах проєкту, знищення конкурсної документації та виграші сумнівних підрядників.

Цифри, які називались у цьому звіті, не могли не шокувати. Наприклад, вартість одних лише проектно-вишукувальних робіт, ймовірно, зависили на понад 10 мільярдів рублів.

10 років потому одне з найпопулярніших ліберальних російських видань "Медуза" назве пост Навального одним із головних розслідувань десятиріччя. Мовляв, тоді опозиціонер задав новий формат антикорупційних розслідувань – написаних живою і доступною мовою, без "газетних кліше" і з простим поясненням складних махінацій.

"Чайка". Кримінальні і корупційні зв'язки генпрокурора (2015)

У 2011 році Навальний заснував Фонд боротьби з корупцією, який почав займатись розслідуваннями корупційний схем і шукати приховані статки чиновників.

Першим великим матеріалом Фонду, який здобув популярність у мережі, став фільм про родину генпрокурора Росії Юрія Чайку. Зокрема – про його синів. Розслідувачі показали дорогоцінні статки близьких до Чайки людей, в РФ і за кордоном, і бізнес-схеми, на яких будувались ці статки.

Ці схеми виходили чи то з позаконкурсного продажу держмайна, із залученням силового ресурсу і тиску на конкурентів, чи то з картелів на державних підрядах. Зокрема, прокурорського сина назвали причетним до рейдерства пароходства.

Але крім звинувачень у корупційних схемах і фінансових махінаціях, у фільмі йшлося про бізнес-зв’язки прокурорської родини. Зв’язки не з будь-ким, а з так званою "бандою Цапків".

Це ОЗУ діяло з 90-х років на південному заході країни, було відоме грабежами, рекетом і вбивствами. Особливо гучно прізвище Цапків звучало відомим після масового вбивства у 2010 році 12 людей, в тому числі, 4 дітей.

За словами Навального, розслідування обійшлось у 250 тисяч рублів. Фільм "Чайка" і спеціально створений сайт були оприлюднені в кінці 2015 року. За першу добу ролик зібрав майже 1,5 мільйона переглядів, а станом на серпень 2020 року розслідування подивились 12,9 мільйона разів. Це друге за популярністю відео ФБК.

Опитування, проведені менше ніж за місяць після публікації розслідування, показали, що про нього знають 38% росіян. При цьому 78% з них вважали матеріал схожим на правду. Фільм отримав нагороду на російському фестивалі документального кіно "Артдокфест".

Попри те, що російські чиновники і пропагандисти часто уникають прізвища "Навальний", популярние розслідування змусило їх виправдовуватись.

Сам Юрій Чайка назвав матеріал замовним і брехливим. З посади він тоді не пішов. Пост генпрокурора залишив лише на початку 2020 року і зараз обіймає посаду представника президента у Північно-Кавказькому федеральному окрузі.

Дмитро Пєсков, прессекретар Володимира Путіна, сказав, що в Кремлі інформація Навального інтересу не викликала, мовляв, "там не йдеться про генерального прокурора, там йдеться про його повнолітніх синів".

"Він вам не Дімон". Викриття "імперії" прем’єра (2017)

Другий масштабний фільм Фонду боротьби з корупцією. І на сьогоднішній день найпопулярніше його розслідування. За 3,5 року він зібрав 35,8 мільйона переглядів і більше мільйона лайків. Як і матеріал про генпрокурора, вийшов разом зі спеціально створеним сайтом, де виклали повні матеріали.

У фільмі йдеться про тодішнього російського прем’єр-міністра Дмитра Медведєва. Автори стверджують, що міністр створив корупційну схему, яка дозволила йому володіти дороговартісним майном.

Статки офіційно записували на благодійні фонди та організації оточення Медведєва, зокрема, родичів і однокурсників. А самі багатсва були придбані на хабарі російських олігархів і кредити державних банків.

Під час розслідування ФБК знайшов у прем'єра нерухомість у різних частинах країни та за кордоном, елітні земельні ділянки, дачі, яхти, квартири у старовинних особняках, агрокомплекти та винороблі.

Опитування показали, що за місяць після публікації фільму його подивились 7% опитаних, ще 20% – чули про матеріал. З них 27% вважали розслідування правдивим, а 45% – схожим на правду. Про "імперію" російського прем’єра писали іноземні ЗМІ, такі як The New York Times, Deutsche Welle, The Telegraph, AFP.

У Медведєва розслідування назвали "передвиборчим випадом". У керівництві "Единой России" – "псевдовикриттями". У Кремлі – "творчістю засудженого громадянина".

Сам прем’єр мовчав місяць, а потім порівняв роботу ФБК із компотом, в якому зібрали "разную муть, чушь". Ця відповідь стала мемом. Але не задовольнила Навального. Опозиціонер закликав прихильників виходити на протести.

Акції пройшли двома хвилями навесні та влітку того ж року. Російські ЗМІ називали їх наймасштабнішими за останні кілька років. До мітингів долучились близько сотні населених пунктів, де на вулиці виходили десятки тисяч людей. Близько 3,5 тисяч учасників протестів були затримані, разом із самим Навальним і співробітниками ФБК.

Мільярдер Алішер Усманов, якого у фільмі теж звинуватили у даруванні маєтку одному з фондів прем’єра, вирішив судитись із розслідувачами. Суд встав на сторону олігарха і наказав видалити відеоролик. У ФБК відмовились це робити, за що отримали кримінальну справу і 100-тисячний штраф для директора.

"Яхти, олігархи, дівчата: мисливиця на чоловіків викриває хабарника". Зв’язки олігарха і урядовця (2018)

Мабуть, не було іншого такого корупційного скандалу, який цікавив би таблоїди не менше, ніж політичну і ділову пресу. І все через те, що інструментом для цього чергового розслідування ФБК була книга білоруски-ескортниці та її Instagram-акаунт.

У матеріалі йшлось про неформальні відносини тодішнього заступника прем’єр-міністра Сергія Приходька з олігархом Олегом Дерипаскою. Подорожі на яхті мільярдера у ФБК розцінили як хабар урядовцю.

Бонусом, за традицією антикорупційних розслідувань, у фільмі показали статки Приходька, неспівставні з офіційними доходами. Крім того, Навальний припустив, що неофіційні перемовини чиновника та олігарха можуть бути пов’язані зі скандалом про втручання в американські вибори, в якому був замішаний Дерипаска.

У Кремлі та російському уряді чітких слів для коментарів так і не знайшли. Сам Приходько назвав розслідування провокацією "політичного невдахи". Його друг (як сказав сам чиновник) Дерипаска сказав, що фільм – це "плід уяви групи осіб і одним з проявів спланованої замовної кампанії, спрямованої на дискредитацію репутації".

На захист особистого та ділового життя олігарха став не лише він сам, а й влада – суд і "контролери інтернету", Роскомнадзор. Під раздачу потрапили не лише розслідувачі Навального, а й ескортніца Настя "Рибка" та її "наставник" у цій справі, організатор "тренінгів зі зваблення".

Ба більше – до суду Дерипаска подав саме на свою колишню коханку, а не на ФБК. Але в ході цього процесу суд зобов’язав закрити доступ до оригіналу розслідування та видалити матеріали про нього в низці ЗМІ. Навальний прибрав відео зі свого сайту, але залишив на YouTube-каналі.

На цьому проблеми Насті "Рибки" не завершились. Дівчина разом із тим же "наставником" попала ще й під кримінальне переслідування. Спершу в Таїланді, де їх звинуватили в організації проституції та зґвалтуванні. А після депортації – вже в Росії, де цих двох затримали в справі про "залучення до проституції".

На сьогоднішній день у розслідування майже 11,4 мільйона переглядів. Скандал, особливо через епізод з "російським слідом" в Америці, викликав інтерес в іноземної преси. А коли послідувала репресивна реакція російської влади, з коментарями вийшли, наприклад, в уряді Німеччини та в ОБСЄ.

"Захист приватного життя не може слугувати підставою для заборони повідомляти про проблеми, які є важливими для суспільства, або для рішення про повне блокування веб-сайту", – наголосили в Організації з безпеки і співробітництва.

"Яхта. Літак. Дівчина. Заборонене кохання за ваш рахунок". Статки держбанкіра та його коханки (2019)

Про роман між главою державного російського банку ВТБ Андрієм Костіним та ведучою державної телекомпанії Наїлією Аскер-заде ЗМІ писали ще до розслідування Навального. Писали, а державні "контролери інтернету" у спайці із судами масово видаляли ці матеріали, визнаючи їх брехливими.

На підтвердження роману ФБК показав пам’ятну любовну табличку на лавці у Центральному парку Нью-Йорка, а потім розповів, які подарунки отримує Аскер-заде від свого цивільного чоловіка.

Соратники Навального не лише знайшли у коханців нерухомість і величезну яхут, неспівставні з офіційними доходами, а й викрили ймовірну схему використання державного банку для власних потреб.

Літак, яким користується телеведуча, купувала дочірня компанія ВТБ. Тобто банку, яким керує її коханий. Потім цей літак записали на офшор, і користуватись ним почала Аскер-заде. За цією ж схемою, як виявили у ФБК, отримала літак дружина вже згаданого вище прем’єра Дмитра Медведєва.

Після виходу розслідування банкір Костін сказав, що його "оббрехали". Аскер-заде зіронізувала, назвавши матеріал своєю "нативною рекламою" у блогера Навального.

Розслідування ФБК спершу згадувався навіть на сторінках державних інформагентств "ТАСС" і РИА "Новости". Однак згодом вони видалили публікації.

"Московский школьник". Чим годують дітей у садках і школах Москви (2019)

Розслідування Навального, яке викривало серйозні порушення у системі харчування дітей у школах, не тільки коштувало опозиціонеру та його команді 88 млн рублів компенсації, а й призвело до ліквідації самого ФБК.

Після масових отруєнь у закладах освіти в лютому 2019 року на ютуб-каналі "Навальный Live" з’явилось відео, на якому колишня співробітниця "Московського школьника" розповідає про жахливу антисанітарію під час зберігання та приготування їжі для дітей.

ЗМІ називають підприємство монополістом у держзамовленнях харчових продуктів у заклади освіти та пов’язують з бізнесменом Євгеном Пригожиним, який через близькість до російських еліт отримав прізвисько "повар Путіна".

Жінка на відео описувала, що для дитячого харчування на підприємстві використовували "м'ясо третьої категорії, яким годують собак", підробляли ветеринарні довідки, а продукти без обгорток могли зберігати просто на підлозі. Вона нібито не змогла миритися з цим, бо на кишкову інфекцію захворіла її власна дитина.

Керівництво "Московского школьника" назвало розповідь наклепом та подало позов до суду. Жінка згодом відмовилася від своїх слів та виправдовувалася, що погодилася на інтерв'ю лише в обмін на обіцянку ФБК оплатити їй лікування дитини.

Після цього Арбітражний суд Москви й виніс рішення про видалення відео та стягнення з Навального, Любові Соболь та ФБК по більше ніж 29 млн з кожного. Щоб змінити юрособу та уникнути сплати Фондом не підйомної, за словами Навального, суми, йому довелося наприкінці червня цього року ліквідувати ФБК.

