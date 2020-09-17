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Сейм Латвии в первом чтении поддержал запрет георгиевской ленты

Четверг, 17 сентября 2020, 16:31

Сейм Латвии в первом чтении одобрил поправки в законодательство, предусматривающие запрет на использование у Георгиевской ленты в ходе публичных мероприятий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство LETA.

Председатель Комиссии по правам человека и общественным делам Артус Кайминьш, ответственный за законопроект, сообщил, что в комиссии обсуждался вопрос об определении "георгиевской ленты", отметив, что этот вопрос вызвал разногласия. По его словам, перед вторым чтением к законопроекту добавят такое определение.

"Принимая во внимание экспансию России в Украине и ее тоталитарную идеологию в отношении бывших республик СССР, у Латвии есть основания видеть угрозу своей демократической системе и безопасности. Запрет на георгиевские ленточки ограничил бы такие проявления идеологии. Мы должны показать свою позицию против использования этих лент на публичных мероприятиях", - заявлял ранее Кайминьш.

В настоящее время закон о безопасности общественных развлечений и гуляний запрещает использование флагов, гербов и гимнов бывшего СССР, его республик и нацистской Германии, нацистских свастик, знаков СС и советской символики во время публичных мероприятий, за исключением случаев, когда цель их использования не связана с прославлением тоталитарных режимов или оправданием совершенных уголовных преступлений.

Чтобы поправки вступили в силу, они должны быть одобрены в трех чтениях. Также их должен провозгласить президент Латвии.

В Сейм также поступили поправки к закону, которые предусматривают запрет на использование одежды, что напоминает о бывшем СССР, его Республики и нацистскую Германию, вооруженные силы и правоохранительные органы (репрессивные учреждения).

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Темы: Латвиядекоммунизация
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