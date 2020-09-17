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Юрченко исключили из фракции, ему вручили подозрение и просят 6,5 млн залога

Четверг, 17 сентября 2020, 16:55

Парламентская фракция "Слуга народа" исключила из своих рядов депутата Александра Юрченко, которого НАБУ подозревает во взяточничестве. Детективы НАБУ вручили ему подозрение и ходатайствуют об аресте с альтернативой 6,5 млн гривен залога.

Источник: заседание Верховной Рады в четверг, сообщение Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook

Прямая речь заместителя спикера Руслана Стефанчука: "Согласно решению депутатской фракции политической партии "Слуга народа" от 14 сентября 2020 года, сообщаю об исключении из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа" депутата Юрченко Александра Николаевича".

В то же время прокуроры САП и детективы НАБУ после вручения подозрения провели допрос депутата и вручили ходатайство об избрании ему меры пресечения. Антикоррупционные органы будут просить суд взять Юрченко под стражу с возможностью внесения залога в размере 6,5 млн гривен.

Украинская правда
Темы: Верховная Радакриминалкоррупциявзятка


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