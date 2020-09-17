Юрченка виключили з фракції, йому вручили підозру і просять 6,5 млн застави

Парламентська фракція "Слуга народу" виключила зі своїх лав депутата Олександра Юрченка, якого НАБУ підозрює в хабарництві. Детективи НАБУ вручили йому підозру і клопочуть про арешт із альтернативою 6,5 млн гривень застави.

Джерело: засідання Верховної Ради у четвер, повідомлення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook

Пряма мова заступника спікера Руслана Стефанчука: "Згідно з рішенням депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" від 14 вересня 2020 року, повідомляю про виключення із складу депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" депутата України Юрченка Олександра Миколайовича".

Водночас прокурори САП та детективи НАБУ після вручення підозри провели допит депутата та вручили клопотання про обрання йому запобіжного заходу. Антикорупційні органи проситимуть суд взяти Юрченка під варту з можливістю внесення застави у розмірі 6,5 млн гривень.

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