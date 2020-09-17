Юрченка виключили з фракції, йому вручили підозру і просять 6,5 млн застави
Парламентська фракція "Слуга народу" виключила зі своїх лав депутата Олександра Юрченка, якого НАБУ підозрює в хабарництві. Детективи НАБУ вручили йому підозру і клопочуть про арешт із альтернативою 6,5 млн гривень застави.
Джерело: засідання Верховної Ради у четвер, повідомлення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook
Пряма мова заступника спікера Руслана Стефанчука: "Згідно з рішенням депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" від 14 вересня 2020 року, повідомляю про виключення із складу депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" депутата України Юрченка Олександра Миколайовича".
Водночас прокурори САП та детективи НАБУ після вручення підозри провели допит депутата та вручили клопотання про обрання йому запобіжного заходу. Антикорупційні органи проситимуть суд взяти Юрченка під варту з можливістю внесення застави у розмірі 6,5 млн гривень.
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Передісторія:
- 13 вересня НАБУ викрило на хабарі помічника депутата Олександра Юрченка з фракції "Слуга народу" Івана Фіщенка, 15 вересня цього помічника взяли під арешт із можливістю внесення застави 1 млн 552 грн.
- Олександр Юрченко виявив бажання вийти із фракції та партії на час розслідування справи про отримання хабара, який начебто призначався для нього. Він подав заяву про виключення з фракції.
- В Офісі президента Володимира Зеленського заявили, що підтримують рішення нардепа Олександра Юрченка покинути фракцію "Слуга народу" після історії про причетність до корупційних схем у Верховній Раді.
- 17 вересня Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру і клопотання про тримання під вартою народного депутата "Слуги народу" Олександра Юрченка.